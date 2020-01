Neue Direktorin: Mit Respekt und Vorschusslorbeeren

Sylvie Schnaubelt ist seit Donnerstag offiziell im Amt als neue Direktorin der Dominik-Brunner-Realschule Poing. Zum Start richtete sie einen Appell an die Politik.

Poing – Bei so viel Lob, Vorschusslorbeeren und Erwartungshaltung könnte einem fast schon angst und bange werden: „Diese Schule ist einzigartig in der Schullandschaft“, „Vorbild-Schule“, „Wir sind froh, dass Sie die Schulleiterin geworden sind“, „Ein hoher Anspruch erwartet Sie, aber auch eine große Aufgabe“ – und dazwischen klingt immer wieder als Tenor heraus: „Sie sind genau die Richtige“. Diese und weitere Worte sind bei der offiziellen Amtseinführung von Sylvie Schnaubelt am Donnerstagmittag gesagt worden. Die 43-Jährige ist zwar schon seit September die neue Leiterin der Dominik-Brunner-Realschule Poing, doch jetzt, nach der ersten Phase, war endlich Zeit für zwei Feiern auf einmal: die offizielle Amtseinführung und der Neujahrsempfang der Schule.

Poing: Realschule im 10. Jahr

Angst und bange ist Sylvie Schnaubelt nicht geworden. Weder, als sie sich für die Stelle beworben hat, noch in den ersten Monaten als Direktorin, noch bei den Reden gestern. Die oben genannten Wörter und Sätze stammen vom Ministerialbeauftragten für die Realschulen in Oberbayern-Ost, Wilhelm Kürzeder, sowie von Ebersbergs Landrat Robert Niedergesäß und vom Elternbeiratsvorsitzenden der Realschule, Gunter Schmidt. Sylvie Schnaubelt selbst gab, als sie am Ende der Rednerliste an der Reihe war, zwar zu, dass sie nervös sei, aber aus einem anderen Grund: „Das ist heute meine erste eigene Rede, die ich halte.“ In ihrer bisherigen beruflichen Laufbahn (unter anderem als Pressesprecherin im Kultusministerium) habe sie zahlreiche Veranstaltungen moderiert, das ja, aber selbst eine Rede halten?

Voll besetzte Schulaula

Nach den ersten Worten war von Nervosität nichts mehr zu spüren, eloquent und souverän wie eh und je sprach Schnaubelt in der mit geladenen Gästen (darunter Bürgermeister, Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler sowie Eltern) voll besetzten Aula. Jene Aula, die sie sehr gut kennt, in jener Schule, in der sie fast von Anfang an dabei ist: Bis zum Schulstart 2019/20 war Sylvie Schnaubelt Konrektorin von Gründungsdirektor Matthias Wabner. Er wechselte im September als Leiter in die Realschule Bad Aibling, weil nach neun Jahren seiner Meinung nach die Zeit für eine Veränderung gekommen war.

Lob von allen Seiten

Nun geht die Dominik-Brunner-Realschule in das zehnte Jahr ihres Bestehens, mit einer neuer Chefin, die laut Elternbeiratsvorsitzendem Gunter Schmidt „strebsam, humorvoll, kompetent und empathisch“ ist, wie er in seiner Rede sagte. Auch Schmidt ist seit Anfang an dabei, mittlerweile geht das zweite Kind der Familie in die Poinger Realschule. Man kennt sich, man schätzt sich. Das kam bei allen Reden heraus.

Appell der neuen Direktorin

Zwei weitere Dinge spürte man beim Festakt: Wärme und Respekt. Wärme nicht nur in den Lobreden auf Sylvie Schnaubelt, sondern auch in den Zwischentönen. Wärme bei den Liedern, die Lehrer und Schüler sangen inklusive Band, Wärme bei den Danksagungen und unzähligen Umarmungen. Und Respekt. Gegenseitiger Respekt. Etwas, das Sylvie Schnaubelt auch in ihrer Rede thematisierte. „Ein respektvoller Umgang ist wichtig“, sagte sie bezogen auf die Schule und das Leben an sich. Für Schüler sei zudem wichtig, dass sie einen respektvollen Umgang mit den sozialen Medien lernen. Nicht alles sofort glauben oder etwas nachplappern. „Mir ist wichtig, dass junge Menschen lernen, ihre eigene Meinung zu bilden und diese respektvoll zu vertreten.“ Nicht nur hierfür benötige es auch in Zukunft „einen guten Unterricht und gut ausgebildete Lehrer“, betonte Schnaubelt. Auch in Sachen Digitalisierung. Die könne im Unterricht zwar helfen, so wie beim Fußball die Torkamera unterstützen könne, so Schnaubelt, dennoch: „Lehrer sind weiterhin wichtig und dürfen nicht an den Rand gedrängt werden“, appellierte sie an die Politik.