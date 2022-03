Rodungen an Anni-Pickert-Schule Poing: Vorbereitungen für neues Schwimmbad

Von: Armin Rösl

An der Gruber Straße wurden Bäume und Gebüsche gerodet. © Armin Rösl

In Poing sind an mehreren Stellen Bäume gefällt worden. In großer Zahl beispielsweise an der Gruber Straße und im Mitterfeldring. Wir erklären die Hintergründe.

Poing – An der Gruber Straße, bei der dortigen Anni-Pickert-Schule, sind zahlreiche Bäume gefällt worden. Zusätzlich wird noch ein Teil des Lärmschutzwalls entfernt, teilt Bürgermeister Thomas Stark auf Nachfrage unserer Zeitung mit. Bei den Maßnahmen handle es sich um vorbereitende Arbeiten für das neue Schwimmbad und die Mensa, beides wird auf dem Areal südlich des Schulgebäudes errichtet. Die Eröffnung des Schwimmbades ist für September 2024 geplant. Wie berichtet, handelt es sich um ein reines Lehrschwimmbad für Schulen und Vereine, das aber zu bestimmten Zeiten/Tagen auch für die Öffentlichkeit (gegen Eintritt) zugänglich sein soll. Das Schwimmbad wird ein 25 Meter langes und 12,5 Meter breites Becken haben.

Bürgermeister Stark informierte in der jüngsten Gemeinderatssitzung des Weiteren über Baumarbeiten im Mitterfeldring. Dort wurden insgesamt 18 Bäume gefällt, die von Stockfäule betroffen gewesen seien.



Die Vorbereitungen für den Bau des Schwimmbades und der Mensa haben begonnen. Beides wird südlich der Anni-Pickert-Schule (li.) gebaut. Hierfür wird noch das alte Hausmeisterhaus (Mitte) abgebrochen. © Armin Rösl

In der Bekanntgabe zu den Fällungen im Mitterfeldring schreibt die Gemeindeverwaltung: „Wir bedauern (...), dass so viele schöne große Bäume aus unserem Straßenbild verschwinden mussten. Daher haben wir mit den Fachabteilungen bereits verschiedene Vorschläge eruiert und Vor-Ort-Gespräche geführt, wie eine Ersatzbepflanzung aussehen kann. Die Umwandlung in eine sogenannte Mischbaum-Allee wird derzeit vorbereitet und dem Gemeinderat nach Fertigstellung bekannt gegeben.“ Die Neubepflanzung sei für Herbst diesen Jahres bzw. Frühjahr 2023 geplant.

Die Rodungen am Übergang Westring/Bergfeldstraße beim dortigen Regenwasserrückhaltebecken haben, wie bereits berichtet, zwei Gründe: Zum einen wird aus Sicherheitsgründen das Gelände eingezäunt, zum anderen wird an der Stelle, an der derzeit noch alte Baucontainer stehen, eine Wertstoffinsel errichtet.

