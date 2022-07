Rückkehr aus dem Homeoffice: Canon Poing veranstaltet „Family Day“ als Dankeschön

Familienfest

Mit einem „Family Day“ hat Canon Poing seine rund 900 Mitarbeiter nach zwei Jahren Corona-Pandemie mit vielen Homeoffice-Zeiten zum Feiern eingeladen. Mit den Familien.

„Diesen Standort zeichnet das Miteinander aus. Dass man sich gegenseitig nicht im Stich lässt, ist was Besonderes.“ Diesen Satz sagt Beate Reisinger, seit Anfang des Jahres alleinverantwortliche Geschäftsführerin von Canon Production Printing (vormals Océ) in Poing. Gerade während der Corona-Lockdowns sei dies zum Tragen gekommen und habe das Unternehmen gut durch die Krise gebracht. Produktion und Betrieb hätten stets funktioniert, „weil alle zusammengehalten haben“. Insbesondere deshalb sei der „Family Day“ am Samstag ein großes Dankeschön an die gut 900 hauseigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewesen.

+ Geschäftsführerin Beate Reisinger. © Johannes Dziemballa

Die durften ihren Familien den Betrieb zeigen (es gab unter anderem geführte Touren durch die Produktion) und miteinander feiern. Weil in den Lockdowns auch viele Mitarbeiter (wo es möglich war) meist im Homeoffice verbracht haben, „wollten wir sie mal alle wieder hier haben“, sagt Reisinger zum „Family Day“.

+ Mitarbeiter führten die Familien durch die Produktion. © Johannes Dziemballa

Aus der Corona-Zeit mit in die Zukunft würden flexiblere Arbeitszeiten übernommen, so die Geschäftsführerin. Wer Vollzeit beschäftigt ist, soll zwei Tage die Woche im Homeoffice arbeiten können (in Bereichen, in denen dies machbar ist). Diese Regel habe Canon ausgeweitet auf Auszubildende, Werkstudenten und Praktikanten.

+ Strand-Atmosphäre auf dem Firmengelände. © Johannes Dziemballa

Seit 2010 gehört Océ zur Canon-Gruppe, am 1. Januar 2020 wurde der Firmenname zu Canon Production Printing geändert – eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich der Digitaldruck- und Dokumentenmanagement-Produkte. Am 30. April 1987 war Grundsteinlegung für das Océ-Werk in Poing. Derzeit gibt es Überlegungen, am Standort zu vergrößern.

