Kindergarten am Poing Endbachweg endlich fertig saniert

Von: Armin Rösl

Nach abgeschlossener Sanierung sollen Kinder und Personal des Kindergartens zurückkehren in den Neubau am Endbachweg. © johannes dziemballa

Die Kinder können wieder zurück: Der Katholische Kindergarten am Endbachweg in Poing ist nach Wasserschäden jetzt fast fertig saniert und kann bald bezogen werden.

Poing – Nach einem Jahr im Pfarrheim Rupert Mayer können Kinder und Personal des katholischen Kindergartens am Endbachweg Poing zum neuen Kindergartenjahr im September zurückkehren in ihr angestammtes Gebäude. Der Neubau war am 1. Juni 2021 eröffnet worden und musste kurze Zeit später wieder geschlossen werden – wegen Wasserschäden. Laut Hendrik Steffens, Sprecher des Erzbischöflichen Ordinariats, ist die Sanierung im Gebäudeinneren abgeschlossen: „Der Umzug vom Pfarrheim ist vorbereitet und soll Ende August erfolgen.“

Wasserschaden auf den Toiletten

Hauptursache der Wasserschäden sei der wohl seit dem Einbau undichte Anschluss eines Spülkastens in einer der Toiletten des Kindergartens gewesen. „Da der Spülkasten in einer Wand integriert ist, wurde die Undichtigkeit nicht früher bemerkt. Als Leitungswasserschaden handelt es sich um einen Versicherungsfall.“ Da noch nicht alle Schlussrechnungen vorlägen, könne noch keine genaue Aussage zu den Kosten getroffen werden. Das Ordinariat geht davon aus, dass am Ende ein Betrag von knapp unter einer Million Euro brutto (inklusive Baunebenkosten) stehen wird.

Zusätzlich zur genannten Hauptursache sei bei Starkregenereignissen Wasser in geringeren Mengen durch einige winzige Lecks in der Dachabdichtung eingedrungen. Die Dachabdichtung selbst wurde laut Steffens bereits saniert, jedoch werde aktuell noch eine weitergehende Maßnahme zur Verstärkung der Konstruktion durchgeführt, um zukünftig Schäden an der Abdichtung auszuschließen.

Die Maßnahmen am Dach seien nicht von der Versicherung abgedeckt und würden daher durch die Erzdiözese München und Freising finanziert. Eine Aussage zu den dabei entstehenden Kosten könne noch nicht getroffen werden. Der Betrieb des Kindergartens werde durch die Arbeiten am Dach (Richtung Bahndamm) nicht behindert.

Schadstoffe entfernt

Bei der Sanierung im Gebäude wurden die Bodenaufbauten des Kindergartens (Bodenbeläge, Estrich mit Fußbodenheizung, Abdichtung, Wärmedämmung) bis zur Betonbodenplatte entfernt und entsorgt, informiert der Ordinariatssprecher. Nach gründlicher Reinigung und Desinfektion seien eine neue Wärmedämmung, neue Abdichtung, neue Estriche mit Fußbodenheizung und neue Bodenbeläge eingebaut worden. Hendrik Steffens: „Vor Beginn der Einbauarbeiten wurden Messungen der Raumluft durchgeführt und Proben von allen Oberflächen entnommen. So wurde sichergestellt, dass alle eventuell vorhandenen Schadstoffe beseitigt wurden.“

Des Weiteren seien leichte Trennwände aus Gipskarton sowie Anstriche und Fliesenbeläge im betroffenen Bereich erneuert worden, sowie die Sanitär- und Heizleitungen präzise auf Dichtigkeit überprüft. „Die Arbeiten wurden von sachverständigen Gutachtern mit diesbezüglicher Expertise begleitet und überwacht, die sowohl von der Erzdiözese, als auch von der Versicherung hinzugezogen wurden“, so der Ordinariatssprecher. Die Innenausstattung und das Mobiliar wurden während des gesamten Sanierungszeitraums ausgelagert und teilweise im übergangsweise genutzten Pfarrheim weiter verwandt. Das Mobiliar kehrt zusammen mit Kindern und Personal zurück.

Einzige Unbekannte: Von den neu eingebauten Böden, den verwendeten Klebern und vom neuen Wandanstrich könnten Ausdünstungen ausgehen. Zwar seien bislang keine auffälligen Gerüche festgestellt worden, doch wurde eine Raumluftmessung durchgeführt. Sollte deren Ergebnis aber eine Überschreitung der Grenzwerte zeigen, könnte sich der Umzug noch verzögern.

