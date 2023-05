Ruhe vor dem Baulärm: Am Westring in Poing starten am Montag die Bauarbeiten

Von: Armin Rösl

Am Westring starten am 22. Mai die Bauarbeiten. © Dziemballa

Nach dem Kahlschlag starten am Montag, 22. Mai, am Westring in Poing die Arbeiten für den Neubau von zwei Fahrradwegen, einem Gehweg und zwei behindertengerechten Bushaltestellen.

Poing – Am Poinger Westring beginnen am Montag, 22. Mai, die Arbeiten für den Neubau von zwei behindertengerechten Bushaltestellen sowie eines Geh- und Radweges auf der Südseite und eines Radweges auf der Nordseite. Das teilt die zuständige Arbeitsgemeinschaft (ARGE) der Bauträger und Investoren am Bergfeld mit. Wie mehrmals berichtet, wurden für die Maßnahme am Westring insgesamt 87 Bäume gerodet. Für sie werden bzw. sind schon im Gemeindegebiet Ersatzbäume gepflanzt. Unter anderem entlang des Spazierweges vom Westring Richtung Bienenhaus.



Poing: Baggerarbeiten starten auf der Nordseite

Wie die ARGE informiert, beginnen die Bauarbeiten am Westring mit der vorgeschriebenen Kampfmitteluntersuchung und Archäologie. Hierfür werde der Oberboden am Westring abgetragen.



Mit Baggerarbeiten werde an der Nordseite des Westrings begonnen. „Sofern keine archäologischen Funde den Bauverlauf verzögern, werden die Arbeiten circa zwei Wochen dauern“, heißt es in der Pressemitteilung der ARGE. Nach dem Abschluss dieser Erdarbeiten soll mit dem eigentlichen Aus-/Umbau des Westrings begonnen werden.



Laut ARGE ist, dem laufenden Baustellenverkehr ausgenommen, mit „keinen größeren verkehrlichen Beeinträchtigungen zu rechnen“.