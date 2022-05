Rundherum: Arbeiten für neuen Kreisverkehr in Poing gestartet

Baumaßnahme

Von Armin Rösl schließen

Die Verbindung zwischen Kirchheimer Allee und Bergfeldstraße in Poing ist vorübergehend gekappt: Die Arbeiten für den neuen Kreisverkehr haben begonnen. Dauer: bis Ende 2022.

Poing – Mit etwas Verzögerung haben nun die Arbeiten zum Neubau des Kreisverkehrs am Übergang Bergfeldstraße/Kirchheimer Allee in Poing-Nord begonnen. Hier ist die Einfahrt in die Kirchheimer Allee von der Bergfeldstraße aus bis in den Herbst diesen Jahres gesperrt sein, teilt die Arbeitsgemeinschaft der Bauträger und Investoren (ARGE) am Bergfeld mit. Um die Durchfahrt der Bergfeldstraße weiterhin gewährleisten zu können, wurde eine Umfahrung der Baustelle hergestellt und asphaltiert. Somit kann der Straßenverkehr und die Busverbindungen durch die Bergfeldstraße aufrechterhalten werden. Fahrradfahrer und Fußgänger werden um die Baustelle herumgeführt.



+ Die Verbindung zur Kirchheimer Allee (re.) ist nur noch für Busse vorhanden. © rm

Die Durchfahrt des Straßenverkehrs durch die Kirchheimer Allee ist allerdings gesperrt – bis auf eine Ersatzfahrbahn für den Busverkehr, der weiterhin durch die Kirchheimer Allee fahren kann.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.)



Der Kreisel wird die abknickende Vorfahrt ersetzen und soll für mehr Verkehrssicherheit sorgen. „Die ausführenden Arbeiten und die Planung sind Teil des Verkehr-Erschließungskonzeptes für die Neubaugebiete und wird in Zuständigkeit des Erschließungsträgers durchgeführt.“, so Helmut Sloim, Projektleiter der ARGE. Der Kreisel wird einen Durchmesser von 35 Metern und eine Fahrbahnbreite von sieben Metern haben. Der nah gelegene Kreisverkehr an der OMV-Tankstelle hat einen Radius von 52 Metern und eine Fahrbahnbreite von zwölf Metern.



Ende des Jahres soll der neue Kreisverkehr fertig sein, teilt die ARGE mit.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg.