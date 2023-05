Sahnebecher auf Herdplatte angeschmort: Großeinsatz für Feuerwehr in Poing

Die Feuerwehr musste Freitagabend in Poing zu einem Schwelbrand in einem Verbrauchermarkt ausrücken (Symbolbild).

In Verbrauchermarkt

Ein auf einem Herd abgestellter Kaffeesahnebecher hat in Poing für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt. Es hatte sich ein Schwelbrand entwickelt.

Poing - Zu einem größeren Aufgebot an Feuerwehrkräften kam es am Freitag, kurz nach 19 Uhr, als die Brandmeldeanlage eines Verbrauchermarktes in Poing-Nord, nahe der S-Bahn, anschlug. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte sich durch einen angeschmorten Kaffeesahnebecher, der auf einer Herdplatte stand, ein Schwelbrand entwickelt. Dieser konnte von der Feuerwehr schnell gelöscht werden.

„Wer den Becher dort hingestellt hatte und warum die Herdplatte anging, ist unbekannt“, heißt es im Pressebericht der Polizeiinspektion Poing. Verletzt wurde niemand, auch ein Sachschaden ist laut Polizei nicht entstanden.

