Sauber! Trachtenverein Poing feiert 40. Geburtstag und stellt am Volksfest einen Rekord auf

Von: Armin Rösl

Geburtstagskronentanz im Volksfestzelt. © Armin Rösl

Der Trachtenverein Aubergler Poing hat heuer seinen 40. Geburtstag. Genau seit 40 Jahren ist Bernhard Finauer der Vorsitzende. Jetzt wurde am Volksfest gefeiert und getanzt. Mit einem Rekord.

Poing – Er selbst sagt mit einem verschmitzten Lächeln, dass er mit diesem Schnauzbart schon auf die Welt gekommen sei. Ist er freilich nicht, aber der markante Schnauzer ist seit Jahrzehnten das sichtbare Markenzeichen von Bernhard Finauer. Der 60-Jährige feiert in diesem Jahr gemeinsam mit dem Trachtenverein Aubergler Poing 40. Geburtstag. Wie das geht? Ganz einfach: Vor 40 Jahren hat Finauer den Trachtenverein gegründet.



Rekord: Erstmals tanzte der Trachtenverein Poing den Kronentanz mit 16 Paaren statt, wie üblich, mit 8. © Armin Rösl

Das Jubiläum feiern beide im internen Kreis, sagt der Vorsitzende. Von Beginn an ist Bernhard Finauer in diesem Amt, hervorgegangen ist der Trachtenverein aus einer Gruppe des Burschenvereins, erzählt er. Anfangs sei es die „Poinger Plattlergruppe“ gewesen, dann wurden daraus der Trachtenverein Aubergler. Benannt nach der Poinger Au hinterhalb des Pferdehofs Lang (nördlich gegenüber vom Wildpark, auf der anderen Seite der Bahnlinie). Den Zusatz „bergler“ habe man sich aufgrund der kleinen Anhöhe hinterm Langhof (in Richtung Ottersberg) gegeben. Weil zu einem oberbayerischen Trachtenverein irgendwie ein „Berg“ gehört, schmunzelt Finauer.

Etwa 270 erwachsene und jugendliche Mitglieder hat der Poinger Trachtenverein heute, dazu kommen rund 40 Kinder. Die Corona-Pandemie habe insbesondere den Nachwuchsbereich „ganz schön ausgedünnt“, erzählt der Vorsitzende. Jetzt aber würden es wieder mehr, fügt er hinzu.



Etwa 40 Kinder sind im Poinger Trachtenverein. © Johannes Dziemballa

Viele der Mitglieder haben sich und das Brauchtum an sich am Sonntagabend im Festzelt des Poinger Volksfestes gefeiert. Mit einem Poinger Rekord: erstmals tanzte der Trachtenverein den Kronentanz mit 16 Paaren. Normalerweise werde dies mit acht Paaren getan, erläutert Finauer. Die Proben haben sich gelohnt, der Applaus für die bestens einstudierte Darbietung war groß. Und damit gleichzeitig der Applaus zu 40 Jahre Aubergler.

