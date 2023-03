„Wie die Hyänen...“ - Schaum vorm Mund am Basketball-Korb: Drei Papas vor Gericht

Von: Helena Grillenberger

Ein zugeschäumter, äh, verschneiter Basketballkorb - Symbolbild. Wobei die Stimmung in Poing eher hitzig war, was einen Prozess in Ebersberg nach sich zog. © Wolfgang Müller

Wenn Menschen, die offenbar zu viele TV-Gerichtsshows geschaut haben, mit der echten Justiz konfrontiert werden, kann das kuriose Folgen haben. Wie nun in Ebersberg.

Poing – Am Ebersberger Amtsgericht sah sich Richterin Frances Karn kürzlich einer schwierigen Aufgabe gegenübergestellt: Sollte sie „der reinen Wahrheit“ glauben, die die Angeklagten erzählten, oder „den Fakten“, die der Zeuge auf den Tisch legte? „Es ist ein Riesenschmarrn!“, lautete ihr Fazit zu dem Fall, der wohl in erster Linie ein reines Kommunikationsproblem war.

Im April vergangenen Jahres war es am Sportplatz in Poing zu einer Auseinandersetzung zwischen drei Männern gekommen: Die angeklagten 53- und 48-Jährigen erklärten, ihre Kinder hätten dort Basketball spielen wollen, was ihnen von einem Mann, der dort ebenfalls mit seinen Kindern Basketball spielte, verwehrt worden sei. Daraufhin sei es zu einer Diskussion zwischen den drei Vätern gekommen, während derer sich der fremde Mann sehr aggressiv gebart habe – verbal bis hin zu Schubsen.

Genau andersherum lautete die Aussage des 41-Jährigen, der damals die Polizei gerufen hatte und nun als Zeuge geladen war: Nachdem er den fremden Kindern gesagt habe, dass sie sich einen anderen Korb suchen sollten, weil er mit seinen Kindern an diesem spiele, seien die beiden Männer auf ihn losgegangen. „Der eine hatte weißen Speichel vor dem Mund. Wie zwei Hyänen kamen sie auf mich zu!“, sagte er vor Gericht. Außerdem sei er von den Angeklagten geschubst und bedroht worden.

„Machen Sie einen Lügendetektortest!“

Die Geschichten wichen zum Teil deutlich von ihren Aussagen bei der Polizei ab. Einer der Angeklagten hatte eine zehnseitige Gegendarstellung zur Anklage verfasst. Problem nur: Auch mit dieser stimmte seine anschließende Aussage nicht komplett überein. Darauf, dass ihre Wahrnehmung – ihre subjektive Wahrheit – aber die einzig richtige sei, beharrten beide Parteien. „Machen Sie einen Lügendetektortest, dann werden wir ja sehen, wessen Körper angespannter reagiert!“, forderte der Zeuge.

Das lehnte die Richterin jedoch dankend ab. „Auf die anderen Zeugen können wir eigentlich verzichten“, meinte sie an den Staatsanwalt und die beiden Verteidiger gewandt. „Wir haben jetzt drei verschiedene Geschichten gehört. Da kommen sonst bloß noch zwei weitere hinzu.“ Sie schlug vor, das Verfahren wegen Geringfügigkeit einzustellen – Staatsanwalt und Verteidigung waren einverstanden.

