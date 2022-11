Musik zu laut: Polizei lässt Wohnung öffnen

Von: Michael Acker

Die Poinger Polizei rückte aus und beendete den Spuk in einem Poinger Mehrparteienhaus. © Stephan Jansen/DPA

Eine Musikanlage hat sich in einem Mietshaus in Poing selbständig eingeschaltet und die Mieter um den Schlag gebracht. Bis die Polizei einschritt.

Poing – Eine Musikanlage, die sich in der Nacht aus Samstag, 5. November, selbst eingeschaltet hatte, hat die Bewohner eines Mehrparteienhauses in der Wildparkstraße in Poing um den Schlaf gebracht. Das teilte die Polizei am Sonntag, 6. November, mit.

Gegen 4 Uhr riefen mehrere Bewohner des Hauses bei der Polizei an und beschwerten sich über die laute Musik, die aus einer der Wohnungen drang. „Sämtliche Mieter des Mehrparteienhauses waren geweckt worden. Vergeblich versuchten die Bewohner, die Wohnungsinhaber der Wohnung, aus dem die laute Musik schallte, durch Klingeln auf die ungewollte Beschallung hinzuweisen“, so ein Sprecher der Polizeiinspektion Poing, die schließlich eine Streifenbesatzung auf den Weg schickte.

Musik dröhnt aus Wohnung: Mieter nicht zu Hause

Die Beamten stellten fest, dass die Bewohner der lauten Wohnung nicht zu Hause waren, auch telefonisch konnten sie nicht erreicht werden.

Feuerwehr rückt mit acht Einsatzkräften an

Um den restlichen Bewohnern noch ihre verdiente Nachtruhe zu verschaffen, wurde schließlich die Feuerwehr Poing für eine schnelle Wohnungsöffnung alarmiert. Dafür rückte ein Fahrzeug mit acht Besatzungsmitgliedern an.

Da die Wohnung mit modernen Dreischichtfenstern und weiteren Sicherungen gegen Einbruch versehen war, gestaltete sich die Wohnungsöffnung schwierig. Erst gegen 5.30 Uhr gelang es dann, in die Wohnung zu gelangen und den Stecker des laut spielenden Musiksystems mit mehreren Boxen zu ziehen.

„Es konnte nicht verhindert werden, dass an einem Fenster sowie einem elektrischen Rollo ein Schaden entstand“, so die Polizei. Der Grund für das selbständige Einschalten der Musikanlage konnte noch nicht endgültig geklärt werden. Vermutlich war sie durch eine Timer-Einstellung aktiviert worden.

