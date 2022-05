Sensationsfund in Pliening: Archäologen entdecken 1000 Jahre alte Schlüssel

Von: Armin Rösl

Diese drei Schlüssel aus Eisen haben Archäologen in gut vier Metern Tiefe in Pliening gefunden. © X-Cavate Archaeology

Die Ausgrabungsleiterin spricht von einem „Sensationsfund“: Archäologen haben in Pliening 1000 Jahre alte Schlüssel entdeckt. Und noch vieles mehr.

Pliening – Die Person dürfte sich ziemlich geärgert haben in dem Moment, als die Schlüssel in den gut vier Meter tiefen Brunnen gefallen sind. Geschah dies an einem Morgen, als er/sie Wasser holen wollte und dabei die Schlüssel verlor? Oder hat er/sie die Schlüssel absichtlich hineingeworfen, weil niemand anderes die Schlüssel bekommen sollte? Oder hat der Mensch mit seinem Leben in Pliening abgeschlossen, das Haus zugesperrt, die Schlüssel in den Brunnen geworfen und ist weitergezogen? Der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt, Fakt jedoch ist: Das Archäologenteam von X-Cavate Archaeology hat vor Kurzem bei neuerlichen Grabungen auf dem Gelände neben der Plieninger Kirche, auf dem die Seniorenwohnanlage errichtet wird, drei Schlüssel aus Eisen gefunden. Der größte misst knapp zwölf Zentimeter.



In Pliening haben Archäologen mehrere uralte Brunnen freigelegt. © X-Cavate Archaeology

Archäologin und Ausgrabungsleiterin Ursula Scharafin-Hölzl spricht von einem „sensationellen Fund“. „Ich habe schon viele Brunnen gegraben, aber niemals Schlüssel gefunden.“ Die Plieninger Exemplare, die vermutlich an einem Schlüsselbund waren (das Band oder Leder allerdings haben sich nicht mehr erhalten), sind laut Archäologin etwa 1000 Jahre alt. Ein sehr seltener Fall fürs Fundbüro.

Entdeckt wurden die Schlüssel in einen Brunnenkasten, dessen Hölzer dank der Feuchtigkeit in der Erde noch erhalten waren. Die Archäologen haben die Hölzer mit Frischhaltefolien umwickelt und konserviert. Scharafin-Hölzl zufolge stammt der Brunnen aus der karolingischen (751 bis 919 n. Chr.) bzw. ottonischen Zeit (850 bis 919 n. Chr.).



Die Hölzer des Brunnenkastens waren noch sehr gut erhalten. © X-Cavate Archaeology

Auf dem Areal in Pliening haben die Archäologen insgesamt über ein Dutzend Brunnen entdeckt, die meisten sind vier bis viereinhalb Meter tief. „Neben dem frühen und dem Hochmittelalter haben wir auch noch vorgeschichtliche Brunnen zu verzeichnen, aus der Hallstattzeit“, berichtet Ursula Scharafin-Hölzl. „Dies und die kleine Brandbestattung der Urnenfelderzeit (späte Bronzezeit) belegt, dass Menschen an exakt diesem Grundstück über Jahrtausende immer wieder gerne gesiedelt haben.“ Aus einem anderen Brunnen konnten die Archäologen ein nahezu vollständiges Gefäß aus dem 13. Jahrhundert freilegen.



Das Areal an der Geltinger Straße in Pliening. © Johannes Dziemballa

Auf dem Areal an der Geltinger Straße plant die Gemeinde Pliening ein „Seniorenwohnen Plus“ mit vier Häusern, in denen 33 Wohneinheiten, ein Café, zwei Mehrzweck-/Veranstaltungsräume, zwei Läden und eine Praxis untergebracht sind. Hinzu kommen eine Tiefgarage mit 39 Stellplätzen sowie oberirdische Parkplätze für Autos (22) und Fahrräder (32). Baubeginn soll noch in diesem Jahr sein. Die von der Gemeinde beauftragte Arbeitsgemeinschaft der Architektenbüros gaigl architekten partmbb und sitzberger + architekten GmbH schätzt die Gesamtkosten auf gut 17,7 Millionen Euro. Abzüglich der zu erwartenden staatlichen Fördermittel in Höhe von circa 6,5 Millionen Euro bleiben für die Gemeinde Pliening rund 11,2 Millionen Euro Kosten.

