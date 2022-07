Schmierereien am und rund um das Volksfest Poing

Von: Armin Rösl

Einige Fälle von Sachbeschädigungen gab es am Poinger Volksfest. © Johannes Dziemballa

Auf dem Volksfest in Poing und drumherum gab es mehrere Fälle von Schmierereien bzw. Sachbeschädigungen. Der Überblick:

Poing - Die Polizei hat am Poinger Volksfest zwei junge Männer (18 und 22 Jahre) erwischt, die die Innenwände und die Außenwand der Toilette des Festzeltes mit einem Filzschreiber beschmiert haben. Geschehen am Donnerstag, gegen 0.20 Uhr. Eine Angestellte hatte dies beobachtet und die Polizei verständigt. Der Sachschaden wird auf rund 3000 Euro geschätzt. Wie die Polizeiinspektion Poing in ihrem Pressebericht schreibt, waren die beiden „augenscheinlich betrunkenen Täter zunächst uneinsichtig“ und hätten die Angaben zu ihren Personalien verweigert. Der Polizeibericht endet mit den Worten: „Erst die Aussicht auf einen längerfristigen Verbleib in der Arrestzelle bewegte die Männer zur Kooperation.“

Bereits vom ersten Volksfestwochenende meldet die Gemeinde Poing ähnliche Fälle. Elf mit unterschiedlichen Aufklebern beklebte Verkehrsschilder habe der Bauhof nach dem ersten Volksfestwochenende im Umfeld des Volksfestplatzes auswechseln müssen. Außerdem haben Unbekannte einen Stromverteiler und die Unterführung Am Hanselbrunn beschmiert. Laut Rathaus beträgt der Sachschaden über 2000 Euro. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Poing entgegen, unter Telefon (08121) 9917-0, oder der Baubetriebshof, Telefon (08121) 22391-0. Die Gemeinde Poing hat für sachdienliche Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen, eine Belohnung von bis zu 500 Euro ausgesetzt.

