Schon wieder Vandalismus im Bienenhaus Poing

Erneut war das Bienenhaus in Poing Ziel von Sachbeschädigung.

Sachbeschädigung

Zum zweiten Mal binnen drei Monaten ist das Bienenhaus des Imkervereins Anzing-Poing beschädigt worden. Jetzt war ein Unbekannter ins Innere geklettert und hat eine Tür eingetreten.

Poing – Schon wieder Vandalismus im Bienenhaus des Imkervereins Anzing-Poing: Eine bislang unbekannte Person ist ins Holzgebäude eingedrungen und hat drinnen die Tür zum Vor- und Lagerraum eingetreten. Durch die Wucht brachen der Verrieglungszapfen und ein Türscharnier ab. „Es entstand ein Sachschaden im unteren dreistelligen Eurobereich“, teilt die Polizeiinspektion Poing mit.

Laut deren Pressebericht hatte ein Mitglied des Imkervereins am Samstagnachmittag festgestellt, dass jemand in der Hütte war. Offensichtlich war der Täter durch eine der offenen Flugluken der Bienen ins Innere geklettert. „Inventar oder die noch im Winterschlaf befindlichen Bienenvölker wurden nicht entwendet“, so die Polizei.



Schon im Dezember 2022 wurde das Bienenhaus, das hinter einem Wall an der Kirchheimer Allee in Poing steht, beschädigt. Unbekannte Vandalen hatten damals ein Vorhängeschloss aufgebogen, eine Fensterscheibe eingeschlagen und ein Graffito an die Wand gesprüht.

Wer Hinweise zu dem jetzigen Fall von Vandalismus geben kann, wird gebeten, sich bei der Poinger Polizei zu melden, unter Telefon (08121) 9917-0.

