„Schraubendreher“ in Poing demoliert gezielt Reifen von Pflegedienstautos

Von: Armin Rösl

Richard Mautner deutet auf die Schraube, die aktuell in einem seiner Dienstwagen steckt. © Armin Rösl

Immer wieder werden in Poing gezielt Dienstautos der Pflegeambulanz Richard Mautner demoliert: ein bislang Unbekannter dreht Schrauben in die rechten Hinterreifen.

Poing – Immer die gleiche Art von kleinen, silbernen Schrauben, immer das rechte Hinterrad: die Dienstautos von der Pflegeambulanz Richard Mautner in Poing werden regelmäßig beschädigt. Seit Jahren gehe das vereinzelt schon so, doch in den vergangenen drei Wochen häuften sich die Vorfälle, berichtet Richard Mautner, weshalb er jetzt Anzeige bei der Polizei erstattet hat. „Ich verstehe nicht, warum man Autos von Pflegediensten beschädigt“, sagt der 43-Jährige. Sein Betrieb sei nicht der einzige, dessen Autos immer wieder demoliert würden. Er kenne mehrere mobile Pflegedienste in München und Umgebung, die mit ähnlichen Vorfällen zu kämpfen haben.



Diese Schraube wurde augenscheinlich gezielt in den Reifen gedreht. © Armin Rösl

Aktuell steckt in einem der Dienstautos (insgesamt sind es vier Minis), das ordnungsgemäß in einer Parkbucht an der Schwanenstraße im Seewinkel geparkt ist, eine Schraube. Augenscheinlich gezielt in den Reifen gedreht. So sehe es immer aus, berichtet Mautner. Passiert sei dies in letzter Zeit auch bei anderen Minis der Pflegeambulanz, die ebenfalls in Parkbuchten im Seewinkel abgestellt waren. Darüber hinaus habe es zweimal das Privatauto eines Mitarbeiters erwischt – auch hier jeweils eine kleine Schraube, die in den rechten Hinterreifen gedreht war. „Das ist kein Zufall mehr.“



Zusätzlich zu den Kosten der Reparatur ärgert Richard Mautner insbesondere die Tatsache, dass durch diese mutmaßlichen Taten Dienstautos für eine Weile fahruntüchtig sind und so die Gefahr besteht, nicht alle der rund 30 Patienten der Pflegeambulanz, zeitgerecht betreuen zu können.



Seit 2014 gibt es die Pflegeambulanz Richard Mautner in Poing, die acht Beschäftigen im Team kümmern sich um Menschen aus Poing und Umgebung. Im Dienst ist der private Pflegedienst rund um die Uhr. Vorausgesetzt, die Autos sind fahrtüchtig. Richard Mautner erzählt, dass schon bei seiner Mutter Gisela, die ebenfalls eine Pflegeambulanz betrieben hat und die mittlerweile im Ruhestand ist, Schrauben in Reifen gedreht wurden. Damals im Bereich der Neufarner Straße und der Schulstraße in Poing-Süd.

Unfälle in Folge der Schrauben seien bislang zum Glück nicht passiert, sagt Mautner. Jeden Morgen prüfen er und seine Mitarbeiter die Reifen an den Autos. An seine Dienstwägen hat der Ambulanzleiter nun Zettel gehängt mit einer unmissverständlichen Botschaft an den „Lieber Schraubenstecker!!!“ (so lautet die Überschrift).



Zeugenhinweise

Wer Hinweise zu den Beschädigungen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Poing zu melden, unter Telefon (08121) 9917-0.

