Schulen in Poing: 84 Maßnahmen im IT-Bereich notwendig

Das digitale Lernen in den Grundschulen und in der Mittelschule Poing soll auf bestmöglichen Stand gebracht werden.

Digitalisierung

Poing will die Digitalisierung der kommunalen Schulen so gut wie möglich vorantreiben. Hierfür sind über 80 Maßnahmen notwendig. Kritik gibt es einmal mehr am Digitalpakt Bayern.

Poing – Um die Digitalisierung der drei Schulen, für die die Gemeinde selbst verantwortlich ist, voranzutreiben und auszubauen, plant Poing für die Jahre 2022 bis 2024 ein Maßnahmenpaket in Höhe von etwa 800 000 Euro. Hierfür will die Kommune laut Bürgermeister Thomas Stark die höchstmögliche staatliche Fördersumme aus dem Digital-Pakt Bayern in Höhe von 437.300 Euro beantragen, sodass am Ende eigene Kosten von gut 360.000 Euro bleiben. Dem hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung ohne Widerworte zugestimmt.

Poing: Detaillierte Auflistung aller Maßnahmen

Angelika Hitzelsberger, IT-Sachgebietsleiterin im Rathaus, berichtete in der Sitzung, dass für die drei Schulstandorte 84 einzelne Maßnahmen notwendig seien. Für alle Schulen gelte es, Ersatz-Unterrichtssoftware und Lern-Apps für Tablets zu beschaffen. Des Weiteren sind für die einzelnen Standorte folgende Maßnahmen notwendig:



Anni-Pickert-Grund- und Mittelschule: flächendeckende Bereitstellung von WLAN, Maßnahmen aktive Netzwerkkomponenten nach Herstellung Glasfaseranschluss (dieser soll 2023 realisiert werden), Modernisierung und technische Neukonzeption der Präsentationstechnik und der Lehrerarbeitsplätze in zehn Fachräumen sowie 18 Klassenräumen der Mittelschule, Ersatzbeschaffung IT-Ausstattung in den Klassenzimmern der Grundschule, Ausstattung de Schulküche mit Schülerarbeitsplätzen, Einrichtung eines weiteren (dritten) IT-Unterrichtsraumes, Bereitstellung von drei Tabletklassen, Ersatzbeschaffung Arbeitsplätze Lehrerzimmer, Erweiterung Telekommunikationsanlage, Beschaffung von Druckern zur gemeinsamen Nutzung in den Klassenbereichen, Ersatzbeschaffung zentraler Netzwerkkomponenten (Server, Schulfilter).

Grundschule am Bergfeld: flächendecken Bereitstellung von WLAN, Maßnahmen an aktiven Netzwerkkomponenten nach Herstellung Glasfaseranschluss, Bereitstellung einer Tabletklasse, Ersatzbeschaffung IT-Ausstattung in den Klassenzimmern, Beschaffung von Druckern für weitere Gruppenräume, Ersatzbeschaffung zentraler Netzwerkkomponenten (Server, Schulfilter).

Grundschule an der Karl-Sittler-Straße: Bereitstellung von drei Tabletklassen, Lehrerarbeitsplätze in Fachräumen.

Wie Hitzelsberger erläuterte, tragen die beiden neu errichteten Schulgebäude am Bergfeld und an der Karl-Sittler-Straße „bereits in hohem Maße dem Anspruch der Förderung der Kinder ihrer Medienkompetenz Rechnung und ermöglichen den Einsatz zeitgemäßer neuer Medien im Unterricht.“ Gleichwohl stünden in den Jahren 2023 und 2024 bereits erste Ersatzbeschaffungen der IT-Ausstattung in der Bergfeld-Grundschule (Inbetriebnahme im Jahr 2017) auf der Agenda.



Poing übt weiter Kritik am Digitalpakt Bayern

In der Gemeinderatssitzung wiederholten Sachgebietsleiterin Angelika Hitzelsberger und Bürgermeister Thomas Stark ihre schon früher geübte Kritik am Digitalpakt der bayerischen Staatsregierung. Zwar würde Geld für die Neuanschaffung von Computern gestellt, doch bei Wartung, Pflege und Betriebskosten würden die Kommunen allein gelassen. Und als Dauerthema komme hinzu: nicht in allen Gebäuden ist ausreichend WLAN vorhanden.

Poing leistet sich IT-Fachkraft auch für Schulen

Nur, weil sich die Gemeinde Poing eine eigene IT-Fachkraft leiste, die sich auch um die Schulen kümmert, könne die IT aufrecht erhalten werden. Für die Betreuung der IT in Schulen sei eigentlich eine Lehrkraft zuständig, für die die Staatsregierung je nach Größe der Schule aber lediglich eine oder zwei Anwendungsstunden (je 45 Minuten) pro Woche zur Verfügung stelle. Das, so Hitzelsberger und Stark, sei viel zu wenig. „Wir haben an unseren drei Schulen 305 Arbeitsplätze. Bei einem Unternehmen gäbe es hierfür drei eigene IT-Administratoren“, erläuterte Angelika Hitzelsberger die Problematik.

