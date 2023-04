Schulstraße Poing: Spielplatz für Hort statt Wertstoffinsel

Gemeinderatsentscheidung

Von Armin Rösl schließen

Die wegen Bauarbeiten vorübergehend aufgelöste Wertstoffinsel an der Schulstraße 31 in Poing wird nicht wiederkommen. Stattdessen wird dort ein Spielplatz für den Jakl-Geißel-Kinderhort gebaut.

Poing – Leicht gefallen ist manchem Gemeinderatsmitglied eigene Aussage zufolge die Entscheidung nicht, am Ende war sie doch einstimmig: Die wegen der Bauarbeiten an der neuen Grundschule Karl-Sittler-Straße und am Rathaus vorübergehend aufgelöste Wertstoffinsel an der Schulstraße 31 in Poing-Süd wird nicht wiederkommen. Stattdessen wird die derzeit brach liegende Kiesfläche komplett für den direkt daneben liegenden AWO-Kinderhort Jakl Geißel verwendet. Das gesamte Areal mit 225 Quadratmetern wird in eine Freispielfläche für den Hort umgewandelt. Mit Nestschaukel, Sandspielkasten (mit Beschattung), Rasenspielfläche, Fahrradständer und einer kleinen befestigten Fläche für Bestuhlung. So steht es im Beschluss. Und: Die direkt an der Fläche befindliche MVV-Bushaltestelle wird im Zuge der Umgestaltung ein Bushäuschen bekommen.



Poing: Bushaltestelle bekommt Wartehäuschen

In ihren Wortbeiträgen bedauerten unter anderem Herbert Lanzl (CSU) und Peter Maier (SPD) im Namen ihrer Fraktionen, dass die Wertstoffinsel wegfallen müsse. Aber um, wie ein Vorschlag der Gemeindeverwaltung lautete, die Fläche aufzuteilen in Spielplatz für Hort und Wertstoffinsel – dafür sei zu wenig Platz vorhanden. Letztendlich würde dies nichts Ganzes und nichts Halbes bedeuten. Die Gemeinderatsfraktionen entschlossen sich für etwas Ganzes: den Spielplatz. „Damit Kinder den Raum haben“, sagte Herbert Lanzl.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.)



Ihm sei, so betonte er, bewusst, dass in der Schulstraße eigentlich eine Wertstoffinsel notwendig wäre – und ursprünglich auch versprochen worden war, den Containerstandort nach den Bauarbeiten wieder zu installieren. Doch die Situation habe sich geändert durch den Neubau der Grundschule Karl-Sittler-Straße, der Platz für eine Freifläche für den benachbarten Hort sei so eingeschränkt worden. Deshalb die Entscheidung gegen die Wertstoffinsel.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg.