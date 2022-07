Seit fast 40 Jahren im Gemeinderat Poing: Franz Langlechner erhält Silbermedaille vom Innenministerium

Innenminister Joachim Herrmann (re.) überreichte die Auszeichnung an Franz Langlechner.

Auszeichnung

Von Armin Rösl schließen

Franz Langlechner aus Poing hat die kommunale Verdienstmedaille in Silber erhalten. Er ist seit fast 40 Jahren Gemeinderat in Poing und auch 2. Bürgermeister.

Poing – 20 Jahre zweiter Bürgermeister von Poing (2000 bis 2020), seit beinahe 40 Jahren (1984 bis heute) im Gemeinderat: Für sein ehrenamtliches politisches Engagement ist Franz Langlechner (CSU) jetzt mit der kommunalen Verdienstmedaille in Silber geehrt worden. Die Auszeichnung erhielt der Poinger von Innenminister Joachim Herrmann.

Seine berufliche Erfahrung als Baudirektor im Innenministerium brachte und bringt Langlechner als Mitglied des Gemeinderates in die Realisierung städtebaulicher Projekte in Poing ein. Beispielsweise beim Bau des Sportzentrums und der Entwicklung der Neubaugebiete. Aktuell liegt ihm die Umgestaltung der Südseite des S-Bahnhofs am Herzen, weshalb er sich bei der Kommunalwahl 2020 noch einmal zur Wahl gestellt hatte, wie er damals sagte. Außerdem ist Franz Langlechner Seniorensprecher des Gemeinderates.

