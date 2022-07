Seniorenkonzept Poing: Wohlfühlen im Ort bis ins hohe Alter

Jeden Mittwoch bietet die Gemeinde einen Seniorennachmittag an.

Präsentation

Die Gemeinde Poing hat ihr Seniorenkonzept fertiggestellt. Darin sind Angebote, Aktionen und Veranstaltungen aufgelistet mit dem Ziel, dass sich Senioren im Ort wohlfühlen.

Poing – Diese Prognose ist kein Hexenwerk: Poing ist eine der kinderreichsten Gemeinden in Deutschland. Durch den Zuzug in die Neubaugebiete kommen junge Familien hinzu – und die bereits seit vielen Jahren hier lebenden werden älter. Dementsprechend ist der demografische Wandel auch in Poing mehr und mehr spürbar. Laut Bevölkerungsprognose des Büros für Räumliche Entwicklung München steigt die Zahl der Senioren (65 Jahre und älter) von aktuell rund 2200 (Stand: 31. Juni) auf circa 3360 im Jahr 2033.



Poing: Vorbereitet auf demografischen Wandel

Das Fachreferat Generationen und Bildung der Gemeinde Poing und die gemeindliche Seniorenarbeit (konkret: die Seniorenbeauftragten Kerstin Bachmann und Volker Sterker) arbeiten seit Längerem an einem Seniorenkonzept – dieses ist nun fertiggestellt und vor Kurzem in einer Gemeinderatssitzung präsentiert worden. Ziel der vielen Maßnahmen und Projekte: Senioren das Leben zuhause und im Ort so gut wie möglich zu gestalten.



+ Einmal im Jahr gibt es für Senioren eine Busrundfahrt durch Poing. © Johannes Dziemballa

Zum Beispiel mit Seniorennachmittagen, die das Team Seniorenarbeit seit Mai jeden Mittwoch von 14 bis 16 Uhr in den Gemeinderäumen an der Anzinger Straße 1 durchführt. Hinzu kommen wird ab dem 21. Juli ein monatlicher Treff im Café des Familienzentrums im Bürgerhaus, kündigten Bachmann und Sterker im Gemeinderat an. Beides hatte vor der Corona-Pandemie der Ortsverein der Arbeiterwohlfahrt organisiert und durchgeführt, aus personellen Gründen dieses Angebot aber eingestellt. Weil es an ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern fehlte.



Poing baut Ehrenamtspool auf

Um Senioren im Alltag zu begleiten, hat die Gemeinde im Mai begonnen, einen Helfer-/Ehrenamtspool aufzubauen. Bisher haben sich sechs Personen gemeldet, vier seien bereits im Einsatz, berichteten die Seniorenbeauftragten in der Gemeinderatssitzung.

Wichtig für eine effektive Seniorenarbeit sei die Weiterführung des „Netzwerk Senioren Poing“, das in den Jahren 2020 und 2021 coronabedingt keine Treffen abhalten konnte. Die Kooperation und Vernetzung verschiedener Organisationen und Vereine, die in der Gemeinde mit Seniorenarbeit zu tun haben, soll in diesem Jahr wieder aufgenommen und weiter ausgebaut und vertieft werden.



Verschiedene Säulen im Seniorenkonzept

In einer Power-Point-Präsentation zum Seniorenkonzept zeigten Kerstin Bachmann und Volker Sterker den „Poinger Monopteros für ein erfülltes Leben bis ins hohe Alter“. Angelehnt an den Monopteros im Bergfeldpark werden mit Säulen verschiedene Angebote und Projekte aufgelistet, die zusammen das Dach „Weiterentwicklung der Angebots- und Versorgungsstruktur“ tragen. Dazu gehören unter anderem „bürgerschaftliches Engagement“, „Unterstützung pflegender Angehöriger“, „seniorengerechter Wohnraum und unterstützende Hilfen“, „präventive Angebote“.



Eine Säule im Detail: „Seniorengerechter Wohnraum und unterstützende Hilfen“. Hierzu zählen laut Konzept bezahlbare und barrierefreie Wohnungen, verschiedene Wohnformen (Betreutes Wohnen, Pflege-Wohngemeinschaften etc.), Wohnraumanpassung, Essen auf Rädern und haushaltsnahe Dienstleistungen.



Am Ende der Konzeptvorstellung haben Bachmann und Sterker auf der abschließenden Power-Point-Folie als Resümee geschrieben: „Die Gemeinde Poing ist und bleibt ein Ort für alle Generationen, in dem man sich wohlfühlen kann bis ins hohe Alter!“



Das Seniorenkonzept im Detail steht auf der Homepage der Gemeinde, unter www. poing.de/seniorenkonzept22

