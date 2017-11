Sie ist so frei

Die Liedermacherin Helga Brenninger präsentiert am Samstag, 11. November, in der Poinger „Café-Station“ ihre neue CD „Frei“. Schöne Musik zum Mitschwingen, Mitsingen und Mitträumen.

Poing –Das Leben ist schön, einfach machen, was einem gefällt, zwischendurch mal Wunder erleben: Helga Brenninger singt über ihr Leben und ihre Sicht darauf. Klar, das machen viele, auch auf Bairisch, wie es die zierliche Liedermacherin aus Dorfen (Kreis Erding) tut. Dennoch fällt Helga Brenninger aus dem Rahmen, weil sie nicht krachledern und laut daherkommt wie so viele andere, sondern leise, aber nicht minder kraft- und energievoll.

„Frei“ heißt ihre neue, mittlerweile zweite CD, die sie an diesem Samstag, 11. November, live in der Café-Station in Poing-Süd (Hauptstraße 11) vorstellt. Schöner bayerischer Mundartpop ist das, mal melancholisch, mal fröhlich, mit Jazz-, Blues- und Reggae-Einflüssen. Musik, die nicht weh, sondern gut tut. Bestens arrangiert und begleitet von Bertram Liebmann (Synthesizer, Piano) Marcel Diehl (Bass, Gitarre), Bernd Mayer (Drums), Bettina Kuhn (Geige), Carolin Roth (Backing Vocals) und Helga Brenninger selbst (Gesang und Gitarre).

Bei den „Open Stage“-Veranstaltungen war Helga Brenninger bereits in der „Café-Station“, gemeinsam mit anderen Musikern, jeder spielte eine Handvoll Songs. Jetzt wird Helga Brenninger erstmals alleine einen Abend auf der Bühne füllen – mit ihren selbstkomponierten Liedern zum Mitschnippen, Mitschwingen, Mitsingen und Mitträumen. Eines wird das Konzert sicher nicht: „So fad“. So heißt eines der elf Lieder auf ihrer neuen, perfekt produzierten und sehr hörenswerten CD. Das letzte Lied darauf: „s’letzte Liad“. Darin singt Brenninger: „I sing des Liad zum Dank für Eich. Gfreit mi, dass ihr heid do wart’s. Da Beifall is des Künstler’s Brot, heid bin i z’friedn und satt. De Buidl von dem scheena Omnd de gehn ma unta d’Haut. De Zeit, de mecht i gean ohoidn.“ Ein Gefühl, das sich nicht nur bei ihr, sondern auch beim Publikum schon nach ihrem ersten Auftritt bei einer der „Open Stage“-Veranstaltungen breitgemacht hat. Und es am Samstag gewiss wieder tun wird.

Das Konzert

Helga Brenninger spielt am Samstag, 11. November, in der „Café-Station“ in Poing-Süd. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Der Eintritt kostet zehn Euro, Karten gibt’s im Vorverkauf unter Telefon (08121) 9935582 sowie an der Abendkasse.