Singen und Freude haben: Poings Kirchenmusiker baut neuen Jugendchor auf

Von: Armin Rösl

Teilen

Poings Kirchenmusiker Simon Bauer will einen Jugendchor aufbauen. © privat

Jazz, Pop und Gospel/Spirituals sind die Schwerpunkte des neuen Poinger Jugendchors, den Kirchenmusiker Simon Bauer aufbauen möchte. Interessierte können sich jetzt melden.

Poing - Poings Kirchenmusiker Simon Bauer startet nach den Osterferien mit einem neuen Chor – für Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 14 und 25 Jahren. „Es ist egal, ob jemand nur für sich selbst gerne singt, schon mal in einem Chor gesungen hat oder Singen für ihn völliges Neuland ist: Wir können jede Sängerin und jeden Sänger brauchen“, sagt der 20-Jährige. Der Musikstudent ist seit einem Jahr Kirchenmusiker der Pfarrei St. Michael in Poing.

Poing: Jeder kann und darf sich trauen

Nach einer Jazz-Jugendband, einer Choralschola und zwei Kinderchören will er nun auch einen Jugendchor aufbauen. „Wer Lust und Zeit hat, kann gerne allein oder auch mit einer Freundin oder einem Freund vorbeikommen und einfach mal mitsingen.“ Erster Termin ist Freitag, 29. April, von 17 bis 17.45 Uhr in der Pfarrkirche Sel. Rupert Mayer. Danach soll die Probe jede Woche zur gleichen Uhrzeit stattfinden, kündigt Bauer an.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.)



Seinen Worten zufolge wird der Jugendchor vor allem Musik aus den Bereichen Jazz, Pop und Gospel/Spiritual singen. Bauer möchte aber auch Lieder, die die Jugendlichen gerne singen möchten, aufgreifen und im Chor erarbeiteten: „Viele Jugendliche haben oft Angst, dass sie zu schlecht oder gar nicht singen können.“ Durch Stimmbildung und gezieltes Stimmtraining möchte der Student und Kirchenmusiker nicht nur an der Musik, sondern auch an der Stimme und dem Gesang der Jugendlichen arbeiten.



Erste Probe nach den Osterferien

Er hofft, dass viele Jugendlichen ihre möglichen Ängste oder Scheu überwinden und sich trauen: „Niemand muss vor anderen oder mir allein vorsingen“, sagt Simon Bauer. „In einem Chor zu singen ist eine sehr schöne Erfahrung, die jeder einmal ausprobiert haben sollte.“

Wer Interesse hat, meldet sich bei Simon Bauer. Entweder per E-Mail: bsl24@t-online.de, oder telefonisch oder per WhatsApp, unter (0151) 67242600. Auf Instagram ist der Kirchenmusiker ebenfalls: simon_24_28_02

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg.