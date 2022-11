Poing: Künstlerin mahnt: Alle Arten sind bedroht

„Solidarität“ aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet: Besondere Werkschau in Poing

Von: Armin Rösl

Am Wochenende fand die Ausstellung „Solidarität“ statt. © Johannes Dziemballa

Zahlreiche Künstler waren dem Aufruf der Aktionsgruppe Respekt@Poing gefolgt, Werke zum Thema „Solidarität“ einzureichen. Am Wochenende wurden sie in einer Ausstellung gezeigt. Mit dabei: ein Friedensturm.

Poing – In der Mitte der Aula steht ein etwa zwei Meter hoher Turm, gebaut aus vielen Holzstücken. Links läuft über eine Videoleinwand in Dauerschleife der eindrucksvolle Song „Papa“ des Poinger Punk-Akustik-Duos Shots, in dem Raffael Scherer und Ludwig Stadler aus der Sicht eines Kindes über dessen rechtsradikalen Papa singen. In der Aula verteilt sind auf Staffeleien und Stellwänden Fotografien und gemalte Bilder ausgestellt. Egal ob Bilder, Lied, Installation oder selbst produzierte Armbänder: In dieser Ausstellung hat alles mit „Solidarität“ zu tun. So lautet der Titel der Werkschau, die die Aktionsgruppe Respekt@Poing am Wochenende in der Aula der Anni-Pickert-Schule präsentiert hat. Im Rahmen der „Wochen der Toleranz“ des Katholischen Kreisbildungswerks Ebersberg.



Pfadfinder zeigen ihren „Friedensturm“. © Johannes Dziemballa

In 240 Sprachen hat der Pfadfinderstamm Windrose Anzing-Poing das Wort „Frieden“ in Holzstücke gebrannt, mit Lötkolben, berichtet Vorstand Dominik Hohl. Der „Friedensturm“ sei eine Anlehnung an den Turmbau zu Babel, eine Erzählung aus dem Alten Testament. Jener Turm sei der Versuch der Menschheit gewesen, Gott gleichzukommen. Gott selbst brachte diesen unblutig zum Stillstand, indem er eine Sprachverwirrung hervorrief, sodass sich die Menschen nicht mehr verständigen konnten und das Projekt scheiterte.



Besucher bei der Ausstellungseröffnung am Samstag. © Johannes Dziemballa

15 Pfadfinder seien am Turmbau des Stammes Windrose beteiligt gewesen, erzählt Dominik Hohl. „Dabei sind durch das viele Brennen zwei Lötkolben draufgegangen“, berichtet er. Vor dieser handwerklichen Arbeit stand allerdings noch das Recherchieren des Wortes „Frieden“ in so vielen Sprachen wie möglich – um dann die jeweilige Schreibweise ins Holz brennen zu können.



Poing: Künstlerin mahnt: Alle Arten sind bedroht

Ein paar Meter weiter steht Natalja Herdt. Die Trägerin des Kulturpreises 2021 der Gemeinde Poing hat ein Bild gemalt, auf dem ein Eisbär und ein junger Mensch zu sehen sind. Rücken an Rücken, den Blick dem Betrachter zugewandt. „Für beide ist die Zukunft bedroht“, sagt Herdt. „Für Mensch und Tier. Für alle Arten.“ Dies wolle sie mit diesem Bild zum Ausdruck bringen. Verbunden mit der Botschaft: „Tiere haben genauso ein Anrecht auf die Erde wie der Mensch.“ Der Mensch habe nicht das Recht, die Erde zu zerstören.



Natalja Herdt: „Zukunft aller Arten ist bedroht.“ © Johannes Dziemballa

Der Jugendliche auf dem Bild ist ihr eigener 14-jähriger Sohn, verrät Herdt. Sein fragender, unsicherer Blick steht stellvertretend für die ungewisse Zukunft der Jugend, der Menschen, der Erde. Noch ein Geheimnis hinter dem Bild: Das Werk habe sie komplett nachhaltig produziert, erzählt Natalja Herdt: „Ich habe dafür nichts Neues an Farben und Material gekauft.“ Das Bild hat sie auf eine Holzplatte gemalt, das aus einem alten Regal stammt.



Peter Böhm zeigt sein Europa-Bild und das Triptychon. © Johannes Dziemballa

Drei Meter weiter gestikuliert Peter Böhm aus Anzing. Er ist Künstler des technischen Zufalls, verwendet Abfallprodukte der Vulkanisierung als Basis für seine Bilder und Darstellungen. Gummiformen und -skulpturen, die beim Prozess der Vulkanisierung herausfallen. Kombiniert mit dem Ideenreichtum und der Phantasie von Ernst Böhm entstehen so einzigartige, ungewöhnliche Kunstwerke.

Für die Ausstellung „Toleranz“ hat er ein Triptychon mitgebracht, unter dem ein Spruch des Lyrikers Eugen Roth steht: „Mensch wollt immer recht behalten: So kam’s vom Haar- zum Schädelspalten!“ Dazu Böhm: „Als ich dieses Abfallprodukt aus der Vulkanisierungsmaschine sah, dachte ich mir gleich: Das passt zum Spruch von Eugen Roth.“ Auf dem ersten Bild der dreiteiligen Tafel sind die Strukturen noch harmonisch, in den beiden anderen Bildern zerfallen sie zu einem Wirrwarr. Das Gegenteil von Solidarität.



Zur Eröffnung sprachen Christina Tarnikas und Bürgermeister Thomas Stark. © Johannes Dziemballa

Das Thema „Solidarität“ aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten, sei Intention dieser Ausstellung – das sagte zur Eröffnung am Samstagvormittag Christina Tarnikas. Sie ist Sprecherin der Aktionsgruppe (AG) Respekt@Poing und dankte allen Teilnehmern fürs Mitmachen. „Wir haben uns sehr gefreut, dass sich so viele gemeldet haben.“ Knapp 30 Personen/Gruppen seien dem Aufruf der AG zu dieser Kunstaktion gefolgt. Diese sei auch als Solidarität zu Künstlerinnen und Künstlern gedacht, damit sie sich nach der Corona-Zwangspause mal wieder zeigen können, sagte Tarnikas. Musikalisch-fröhlich eröffnet wurde die Ausstellung von der Trommelgruppe Jankara.



Poings Bürgermeister Thomas Stark, der die Schirmherrschaft für die Ausstellung übernommen hatte, dankte in seiner kurzen Rede Respekt@Poing nicht nur für diese Werkschau: „Ich bin stolz, dass es die Aktionsgruppe gibt. Sie leistet wichtige Arbeit.“

