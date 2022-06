Spaziergang durchs alte Poing: Führungen auf Kulturroute sind wieder da

Von: Armin Rösl

Vor fünf Jahren haben Helmut Ganslmaier (re.) und Peter Dreyer die Kulturroute eröffnet (Bild aus 2017). © J.Dziemballa

Nach Corona-Zwangspause hat Helmut Ganslmaier jetzt wieder eine Führung entlang der Poinger Kulturroute durchgeführt. Rund 30 Teilnehmer spazierten mit ihm durchs alte Poing.

Poing – Fünf Jahre nach der Eröffnung und dem ersten Spaziergang und gut zwei Jahre nach Corona-Zwangspause gab es jetzt wieder eine Führung entlang der Poinger Kulturroute. Gut 30 Teilnehmer gingen mit Helmut Ganslmaier einige der Stationen in Poing-Süd ab. Dabei informierte der Poinger über die alte Ortsbebauung, historische Stätten und erzählte alte Hofgeschichten.



Poing: Kulturroute vor fünf Jahren eröffnet

Ganslmaier hat zusammen mit dem Poinger Heimatforscher Peter Dreyer, der Archäologin Petra Haller und dem Kulturamt die Route konzipiert. 2017 wurden an verschiedenen Stätten bzw. Gebäuden Infotafeln aufgestellt mit historischen Fotos. Auf denen ist zu sehen, wie es an der jeweiligen Stelle früher ausgesehen hat. Mit der Kulturroute wird das historische Poing, das vor 100 Jahren ein kleines Straßendorf war, anschaulich in Erinnerung gerufen.

Helmut Ganslmaier bietet regelmäßig Spaziergänge entlang der Route an und erzählt Geschichten zu den Gebäuden und aus alten Tagen. Ende September 2019 wurde die Kulturroute in den Ortsteilen Angelbrechting und Grub erweiter. Auf den Tafeln gibt es einen QR-Code, der direkt auf die Internetseiten der Kulturroute unter www.poing.de führt.



Helmut Ganslmaier (2.v.re.) hat wieder Interessierten die Kulturroute gezeigt. © Gemeinde Poing

Nachdem im Jahr 2015 der Bildband „Poing im Wandel“ erschienen war mit der Gegenüberstellung historischer Aufnahmen mit dem heutigen Erscheinungsbild, entstand die Idee, eine Kulturroute im Freien mit Informationen auf alte Höfe und veränderte Ortsstrukturen zu entwickeln. Im Jahr 2017 wurde die Kulturroute in Poing-Süd eröffnet, im August 2018 kam in Poing-Nord eine weitere hinzu, die zu den archäologischen Stätten führt, wo heute die Neubaugebiete stehen.

