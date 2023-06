Straßenmusik am Poinger Marktplatz

Von: Armin Rösl

Ines mit Schuh nennt sich das Duo Ines Wagner und Thomas Schuh. © Privat

Der Verein Poinger Music-Treff bietet am Marktplatz wieder Straßenmusik an: Am Freitag, 23. Juni, spielt der Vorsitzende Thomas Schuh zusammen mit Ines Wagner.

Poing - Nach der Premiere im vergangenen Jahr macht der Verein Poinger Music-Treff auch heuer wieder Straßenmusik am Poinger Marktplatz. Der Auftakt mit dem Saxofonisten Wolfgang Gerrer ist bereits erfolgt, nun sind der Vereinsvorsitzende selbst und seine musikalische Partnerin an der Reihe: Thomas Schubert und Ines Wagner spielen am Freitag, 23. Juni, von 17 bis 19 Uhr als Duo Ines mit Schuh. Eigene Lieder sowie Coversongs mit Gitarre, Kontrabass und Gesang. Zwei schöne Stunden mit Musik aus aller Welt, in verschiedenen Sprachen.

