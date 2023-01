Streit in Poing eskaliert: Jogger tritt und schlägt gegen Auto - und läuft davon

Polizei sucht Zeugen

Von Armin Rösl schließen

Bei einem Streit am Mittwochabend in Poing hat ein Jogger mehrfach gegen ein Auto geschlagen und getreten und ist dann weitergelaufen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Poing - Die Polizei ist auf der Suche nach einem Jogger: Während eines Streitgesprächs am frühen Mittwochabend habe der bislang unbekannte Mann mehrfach gegen einen schwarzen Audi geschlagen und getreten, heißt es im Pressebericht der Polizeiinspektion Poing. Geschehen am Parkplatz des Edeka-Marktes an der Bergfeldstraße im Seewinkel in Poing-Nord. Zwischen dem Autofahrer und dem Jogger war es zum Streit gekommen. Durch den Tritt entstand eine Delle im Audi, die Reparaturkosten werden auf etwa 500 Euro geschätzt. Der Jogger sei anschließend weitergelaufen.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.)

Die Polizei Poing ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Der Mann wird wie folgt beschrieben: schlank, circa 50 bis 60 Jahre alt, 5-Tage-Bart. Bekleidet war er mit einem engen schwarzen Jogginganzug und hatte eine Mütze mit Stirnlampe auf dem Kopf. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Poing zu melden, Telefon (08121) 9917-0.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg.