„Spielsüchtiger Alkoholiker!“ - Automaten-Streit in Tankstelle ruft Polizei auf den Plan

Von: Josef Ametsbichler

Ein Glücksspielautomat wie dieser war Stein des Anstoßes - beziehungsweise, dass es zwei davon gab, die besetzt werden. © Ole Spata/ DPA

Weil er sich aus ihrer Sicht am Glücksspiel-Automaten zu breit machte, rückten zwei junge Männer einem 39-Jährigen so zu Leibe, dass der Fall nun eine Polizeiakte hat.

Poing - Dem Glück muss man eine Chance geben, so wirbt ein staatlicher Lotterieanbieter. Doppelt hält besser, dachte sich da offenbar ein 39-Jähriger aus dem Landkreis München, der am Freitagnachmittag, 10. März, an einer Poinger Tankstelle gleich beide dort aufgestellten Spielautomaten bestückte.

Weil er zwei Automaten bespielt: Junge Männer fangen Streit mit Tankstellen-Besucher an

Die verheerend niedrigen Gewinnchancen beim Lotto wie beim Automatenspiel mal dahingestellt, ergab sich aus dieser Situation ein Konflikt. Wie die Polizei berichtet, betrat gegen 15.45 Uhr eine Gruppe junger Männer die Tankstelle.

Das Quartett habe ebenfalls sein Glück versuchen wollen. Doch als einer der Vier, ein 25-Jähriger aus dem Landkreis München, den Spieler aufforderte, Platz zu machen, weigerte sich dieser. Daraufhin drohte der junge Mann mit Schlägen, so die Beamten.

Streit in Poing ufert in Bedrohung und Beleidigung aus

Weil diese Drohung nicht den gewünschten Effekt erzielte, sprang dem Aggressor sein 17-jähriger Kumpel aus dem Landkreis Ebersberg bei, berichten die Beamten weiter. Er habe den 39-Jährigen an den Automaten ebenfalls mit Schlägen bedroht und zudem als „spielsüchtigen Alkoholiker“ bezeichnet. Die beiden anderen Jugendlichen seien unbeteiligt daneben gestanden.

Der Mann räumte daraufhin seinen Platz an den Automaten und rief die Polizei. Es war nicht der Glückstag der beiden Störer. Sie erhalten Anzeigen wegen Beleidigung und Bedrohung.

Weil er im Hinterzimmer seiner Metzgerei illegales Glücksspiel betrieben haben soll, stand übrigens unlängst ein Geschäftsmann aus der Region vor Gericht.

