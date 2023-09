1. Swim & Run in Poing: schwimmen im und laufen um den Bergfeldsee

Von: Armin Rösl

Am Bergfeldsee findet der 1. Poinger Swim & Run statt. © Johannes Dziemballa

Zum ersten Mal findet am Sonntag, 10. September, der Poinger Swim & Run statt: schwimmen im und laufen um den Bergfeldsee. Veranstalter ist die Triathlonabteilung der SG Poing, mitmachen kann jeder.

Poing – Am Poinger Bergfeldsee wird’s am Sonntag sportlich: Die Triathlonabteilung der SG Poing veranstaltet den 1. Swim & Run mit den Disziplinen Schwimmen im See und Laufen rund um den See. Angeboten werden drei Distanzen – für Sportler, für Jedermann/Jederfrau und für Kinder. Bei der „Elitedistanz“ wechseln sich Schwimmen und Laufen dreimal ab, wobei die Schwimmstrecke immer 300 Meter beträgt und sich der Lauf von 800 Meter auf 2400 Meter steigert. Bei der Volksdistanz werden zuerst 300 Meter geschwommen und anschließend 2400 Meter (drei Runden um den See) gelaufen. Die Strecke des Kinderlaufs ist 800 Meter lang (eine Runde um den See) und endet mit einem kleinen Wasserhindernis.



Organisator Patrick Göll. © Privat

Patrick Göll, Triathlet der SG Poing, ist Hauptverantwortlicher für den Familienevent: „Wir haben ab und zu am Finsinger Weiher einen Gauditriathlon gemacht mit acht bis zehn Leuten“, erzählt er. Daraus entstand die Idee, eine öffentliche Veranstaltung ohne großen Wettkampfcharakter durchzuführen. Der Spaß stehe im Vordergrund, sagt Göll. Wenn die Premiere gut läuft, könnte der Poinger Swim & Run zur regelmäßigen Veranstaltung werden.



Poing: drei verschiedene Distanzen

Die Online-Anmeldung ist noch bis Samstag, 9. September, 12 Uhr, geöffnet, unter www.sg-poing.de. Die Teilnahmegebühr beträgt 18 Euro für Erwachsene und 7 Euro für Kinder. Nachmeldungen sind am Sonntag am Badesee (in der Nähe des Kiosks) um 10 Uhr möglich. Um 10.30 Uhr findet die Wettkampfbesprechung und das Aufwärmen statt. Der Kinderlauf startet als erstes, um 11 Uhr. Es folgen der Volkslauf (12 Uhr) und der Elitelauf (13 Uhr). Die Siegerehrung ist für 13.45 Uhr geplant. Geehrt werden die ersten sechs Plätze (Männer und Frauen getrennt). Für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer steht im Anschluss eine Urkunde zum Download bereit.



Bei der Elite- und Volksdistanz mitmachen kann jeder des Jahrgangs 2005 und älter, der Kinderlauf ist für die Jahrgänge 2011 bis 2016. Im Ziel gibt es für alle Getränke und kleine Snacks.



Online-Anmeldung auf www.sg-poing.de

Beim Volks- und beim Kinderlauf sind laut Veranstalter keine Hilfsmittel erlaubt, auf der Elitedistanz dürfen Hilfsmittel beim Schwimmen verwendet werden. Diese müssen jedoch den gesamten Wettkampf über (auch beim Laufen) bis ins Ziel mitgeführt werden.

Bislang haben sich insgesamt knapp 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmer für den 1. Poinger Swim & Run angemeldet. Für die Sicherheit auf dem See sorgt die Wasserwacht Markt Schwaben, auf dem Land die BRK-Bereitschaft Poing. Die Schwimmstrecke ist mit Bojen markiert, Patrick Göll hat die 300 Meter mit dem Paddelboot ausgemessen, berichtet er.



Noch ein Hinweis: Zusätzlich zum Parkplatz am Badesee können Teilnehmer und Zuschauer den Parkplatz des nahe gelegenen Edeka-Marktes Pfeilstetter nutzen.

