Poing: Für die Familie ist es wie ein Wunder

Tapfere Alicia (13) aus Poing: Nach Blutkrebs zurück im Leben

Von: Armin Rösl

Dieses Foto mit ihrer Familie hat Alicia (vorne) im Urlaub wenige Wochen vor der Diagnose aufgenommen. © Privat

Die 13-jährige Alicia aus Poing hat den Blutkrebs überwunden - dank einer Stammzellenspende. Die Schülerin ist wieder zuhause. Alicias Mutter ruft zum Typisieren auf.

Poing – Die Ärzte haben es Alicia wie folgt erklärt, erzählt ihre Mutter: „Da kommt jemand in dein Haus und sagt, das ist jetzt mein Haus.“ Die Hauseigentümer (Alicias Blutzellen) und der neue Gast (die fremden Stammzellen), der hoffentlich nie wieder gehen wird, kämpfen in der ersten Zeit miteinander. So war es in den vergangenen Monaten, in denen Alicias Körper gekämpft hat genau wie das Mädchen selbst. Alicia wird am 7. August 14 Jahre alt, am 25. März wird sie mit ihren Eltern Michele (44) und André (46) und ihrer elfjährigen Schwester Leticia ebenfalls Geburtstag feiern – an jenem Tag vor einem Jahr hat das Mädchen eine Stammzellentransplantation bekommen. „249 Milliliter Blut, die meiner Tochter das Leben gerettet haben“, sagt Michele Gomes im Wohnzimmer ihres Hauses in Poing. Ein persönliches Gespräch mit Alicia ist wegen des hohen Infektionsrisikos nicht möglich.



Dieser Beutel mit 249 Milliliter Blut hat Alicia das Leben gerettet. Aufgenommen während der Stammzellentransplantation. © Privat

Chemotherapie sowie über 30 Medikamente, viele Nebenwirkungen und Schmerzen prägten die Zeit vor und nach der Transfusion. Heute, ein Jahr danach, benötigt Alicia nur noch wenige Medikamente, am 26. Februar erhält sie die letzte Dosis Immunsupressiva. Diese Substanzen mindern das Immunsystem, damit es die fremden Zellen nicht abstößt. Aufgrund dessen ist die 13-Jährige zuhause in Isolation, um sich keinen Infekt einzufangen. Für die Zeit nach der letzten Dosis sagt Michele Gomes: „Dann geht es nur noch bergauf.“

Rückblick: Kurz vor Weihnachten 2020 kam Alicia von einer kleinen Spazierrunde mit dem Hund zurück und fühlte sich völlig erschöpft und müde, erzählt die Mutter. Die Müdigkeit ging nicht mehr weg. „Mein Mutterinstinkt hat mir gesagt, dass etwas nicht stimmt.“ Nach Arztbesuchen kam Alicia am 7. Januar 2021 in die Schwabinger Kinderklinik. Diagnose: Myelodysplastisches Syndrom (MDS), eine seltene Form von Blutkrebs, die laut dem Internet-Informationsportal kinderkrebsinfo.de in Deutschland pro Jahr bei circa 30 Kindern und Jugendlichen diagnostiziert wird. Alicia benötigte dringend eine Stammzellenspende, um eine Heilungschance zu haben.

Poing: Für die Familie ist es wie ein Wunder

Für die Eltern Michele und André Gomes war es wie ein Wunder, als sie bereits wenige Wochen später die Nachricht erhielten, dass es einen Stammzellenspender mit den passenden Gewebemerkmalen (ein sogenannter „genetischer Zwilling“) geben würde.



Die Transplantation wurde für den 25. März 2021 terminiert. Bis zur letzten Sekunde hätten sie gehofft und gebetet, dass es auch zustande kommen wird, erzählt Michele Gomes, denn: „Ein Spender kann bis zum Schluss einen Rückzieher machen.“ Das hat er (oder sie, die Familie weiß nicht, wer der Spender ist) nicht getan.



Bitte lasst euch in der Deutschen Knochenmarkspenderdatei registrieren, es ist so einfach und ihr rettet Leben!

„Viele denken, mit dem Tag, an dem man die Stammzellen bekommt, ist alles gut“, sagt Gomes. „Nein, es ist eine sehr lange Zeit und ein steiniger Weg.“ Den ist ihre Tochter mit Unterstützung der Familie gegangen und geht ihn weiter zurück ins normale Leben.



Die Zellen sind mittlerweile angewachsen, Alicias Körper hat die Blutgruppe des Spenders bzw. der Spenderin übernommen, von Blutgruppe 0 auf A. „Sie ist geheilt“, sagt die Mutter.



Der Alltag zuhause besteht aus Physio- und anderen Therapien, außerdem bekommt die 13-Jährige Online-Unterricht vom Franz-Marc-Gymnasium Markt Schwaben, wo sie in der 7. Klasse ist. Die Konzentrationsfähigkeit ist im Laufe der vergangenen Wochen besser geworden, erzählt die Mutter. Und: „Alicia hat sich vorgenommen, zwei Bücher im Monat zu lesen.“



Poing: Mutter bietet Betroffenen Hilfe an

Michele Gomes und ihr Mann André können ihre Dankbarkeit kaum in Worte fassen, dass ihre Tochter durch die Stammzellenspende den Blutkrebs besiegt hat. „Ich möchte so laut ich kann allen Menschen zurufen: Bitte lasst euch in der Deutschen Knochenmarkspenderdatei registrieren, es ist so einfach und ihr rettet Leben!“ Weil es ihr in der schweren Zeit selbst gutgetan habe, mit anderen Eltern Kontakt zu haben, deren Kinder ebenfalls von Leukämie betroffen sind oder waren, möchte sie noch einen Satz sagen: „Wenn andere Eltern in der Situation sind, können sie sich gerne bei mir melden. Ich möchte versuchen zu helfen.“

Wer sich in der Deutschen Knochenmarkspenderdatei registrieren lassen und hierfür typisieren möchte, erhält alle Informationen unter www.dkms.de.

