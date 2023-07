Tatort Bike & Ride: Vermehrt Diebstähle aus Radlparkhaus in Poing

Trotz Videoüberwachung

Von Armin Rösl schließen

Trotz Videoüberwachung werden im Radlparkhaus am S-Bahnhof Poing vermehrt Fahrräder gestohlen. Manche Radfahrer sperren ihr Radl gar nicht ab, weil sie meinen, es sei sicher. Ein Trugschluss.

Poing – Fahrraddiebstähle an S-Bahnhöfen gehören leider schon zum Alltag. Dass Fahrräder aus dem Fahrradbereich („Bike & Ride“) im Parkhaus am Poinger S-Bahnhof gestohlen werden, hat sich in letzter Zeit gehäuft. Auch der Vandalismus in diesem Bereich.



In der jüngsten Gemeinderatssitzung kam dies zur Sprache und die Frage tauchte auf, ob die im Bike- & Ride-Bereich vorhandene Videoüberwachung ausreichend sei. Bürgermeister Thomas Stark antwortete, dass in Absprache mit der Polizei die Verwaltung demnächst prüfen werde, ob und wie die Videoüberwachung ausgebaut bzw. verbessert werden kann. Denn: Trotz Kameras im Bike- & Ride-Erdgeschoss werden dort immer wieder Fahrräder gestohlen. Sowohl jene, die mit einem Schloss abgesperrt sind, als auch frei stehende Räder.



Poing: Überraschung bei Schwerpunktkontrollen

Letztere gibt es tatsächlich manchmal im Parkhaus, und das völlig bewusst. Als die Polizei vor Kurzem dort Schwerpunktkontrollen durchführte, hatten zwei Radfahrer kein Schloss dabei, berichtet Daniel Schubert, Leiter der Polizeiinspektion Poing. Als der Polizeioberkommissar nach dem Grund fragte habe die Antwort sinngemäß gelautet: im Bike- & Ride sind die Fahrräder sicher, weil dieser ja videoüberwacht sei.



Sich allein darauf zu verlassen, sei ein Trugschluss, sagt Schubert. Trotz Videokameras würden Diebe aus dem Parkhaus Fahrräder stehlen, ist ein Radl mit einem leichten Schloss abgesperrt, werde dieses aufgeknackt. Insbesondere nachtaktive Täter könne man auf den Videoaufzeichnungen nicht immer identifizieren, sagt der Dienststellenleiter. Auf der anderen Seite aber habe es schon den einen und anderen Fahndungserfolg gegeben und Diebe konnten anhand von Videoaufzeichnungen überführt werden.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.)



Daniel Schubert rät auf jeden Fall dazu, Fahrräder auch im Parkhaus mit einem guten Schloss abzusperren. Nicht nur für den Bike- & Ride-Bereich gelte außerdem: „Das Fahrrad wenn möglich irgendwo anketten, damit es nicht so leicht davongetragen werden kann.“ Meistens dauere diese Art von Diebstahl nur wenige Sekunden: Fahrrad gepackt, in einen Transporter geworfen, weggefahren.



Um die Wahrscheinlichkeit, dass gestohlene Fahrräder wieder gefunden bzw. sichergestellt werden können, zu erhöhen, rät Polizeioberkommissar Schubert den Eigentümern generell, zuhause ein Foto vom Fahrrad zu machen und die Rahmennummer zu notieren. Und beides mitzubringen, wenn der Diebstahl bei der Polizei angezeigt wird. Schubert kündigt an, das Bike & Ride stärker zu bestreifen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg.