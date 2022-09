Tempo 30 auf Bergfeldstraße und Westring in Poing - bald durchgängig ab Badesee

Bald gilt auf der Bergfeldstraße durchgängig Tempo 30, ohne zeitliche Beschränkung. © Johannes Dziemballa

Zwischen Bergfeldsee und Plieninger Straße wird es in Poing eine komplett durchgängige Tempo-30-Zone geben. Derzeit gilt auf der Bergfeldstraße an einigen Stelle noch 50 km/h.

Poing – Auf dem Westring in Poing-Nord gilt schon Tempo 30, auf Teilen der angrenzenden Bergfeldstraße ebenfalls – jetzt wird die Strecke durchgehend zur Tempo-30-Zone. Von der Südseite des Bergsfeldsees bis zum Ende des Westrings im Osten, am Übergang zur Plieninger Straße. Das gab Bürgermeister Thomas Stark (parteilos) in der jüngsten Gemeinderatssitzung bekannt. Damit erfüllt sich ein seit Langem gehegter Wunsch des Gemeinderates und der Verwaltung, damit das Stückwerk auf der Bergfeldstraße beendet wird.



Poing: Bergfeldstraße ab Badesee wird zur Tempo-30-Zone

Hier gilt bis dato im Bereich der Grundschule und der Kindertagesstätte gegenüber des Bergfeldsees eine Begrenzung auf 30 km/h (zeitlich begrenzt), im Bereich des Seewinkel-Centers (Edeka Pfeilstetter) sowie auf etwa 250 Metern zwischen Ende Westring und Grundschule aber sind 50 km/h erlaubt. Ein Umstand, den Gemeinderatsmitglieder immer wieder monierten.



Bis zur Umsetzung der neuen Anordnung werde es noch etwas dauern, kündigte Bürgermeister Stark an – der Bauhof müsse erst die entsprechenden Verkehrsschilder anbringen, dies werde in den kommenden Wochen geschehen. Stark erläuterte, dass die Verwaltung bei einer erneuten Überprüfung der Verkehrssituation auf der Bergfeldstraße und dem Westring zu dem Ergebnis gekommen sei, dass nunmehr die rechtlichen Vorgaben für eine durchgängige Tempo-30-Zone erfüllt seien. Unter anderem deshalb, weil auf der Nordseite der Bergfeldstraße die Wohnbebauung des Lerchenwinkels voranschreitet. „Die Polizei erklärte ihr Einverständnis zur aktualisierten Bewertung und der neuen gesamten Zone“, gab der Bürgermeister bekannt. Damit könne die Anordnung nun umgesetzt werden. Die neue Regelung gilt dann zeitlich unbegrenzt, Tag und Nacht.



Verkehrssituation neu bewertet - Polizei stimmt Regelung zu

Im Westring ändert sich an der bestehenden Tempo-30-Regelung mit „rechts vor links“ nichts, kündigte Stark an. Mit Blick auf den Umbau des Westrings und dem Neubau eines Kreisverkehrs am Übergang zur Plieninger Straße sagte er, dass auch in Zukunft auf dem Westring die Geschwindigkeit auf 30 km/h begrenzt bleibe. Dies war bislang unklar, weil einige Behörden den Westring als normale innerörtliche Straße sahen mit Tempo 50 und die 30er-Regel lediglich eine geduldete Ausnahme gewesen war. Jetzt ist sie offiziell.

Auf der Bergfeldstraße ändert sich außer der durchgehenden Geschwindigkeitsbegrenzung nichts. Die in Tempo-30-Zonen normalerweise gültige Rechts-vor-links-Regelung werde auf der Bergfeldstraße nicht angewandt, so der Bürgermeister. Damit der Linienbusverkehr ohne Einschränkungen und Wartezeiten fahren und somit pünktlich sein könne.



Stark berichtete, dass die Gemeinde Poing vor einiger Zeit der bundesweiten Initiative „Tempo 30 in Städten“ beigetreten sei. Auch mit deren Hilfe habe die Kommune Fakten sammeln und Druck ausüben können für die durchgängige 30er-Zone auf der Bergfeldstraße und im Westring. Des Weiteren kündigte Stark an, dass nach dem Aufstellen der Tempo-30-Schilder die Kommunale Verkehrsüberwachung auf der gesamten Strecke zur Geschwindigkeitskontrolle eingesetzt werde.

