Thilde Lorenz hat in Poing als Märchenerzählerin und Musikerin Generationen begeistert

Nachruf

Poing hat eine bemerkenswerte Bürgerin verloren: Thilde Lorenz, die jahrzehntelang ehrenamtlich als Märchenerzählerin und Musikerin aktiv war, ist mit 80 Jahren gestorben.

Poing – Sie hat vielen Kindern und Erwachsenen bis hinauf ins hohe Seniorenalter schöne Stunden beschert: Mathilde „Thilde“ Lorenz. Jahrelang als Märchenerzählerin, wobei sie nicht nur erzählte, sondern die Geschichten mit Figuren und anderen Materialien sowie mit Leidenschaft und Feingefühl den Kindern präsentierte. Unvergessen die fast magische Atmosphäre, die im Märchenzelt herrschte, das beispielsweise beim Weihnachtsmarkt aufgebaut war.



Poing: Begeisternde Märchenerzählerin und Musikerin

Oder als Akkordeon- und Gitarrenspielerin und Sängerin: Zusammen mit ihrem Mann Erwin (Zither) war sie jahrzehntelang die Lorenzi-Musi – sie spielten im Seniorenzentrum sowie bei Konzerten in Kirchen oder bei der Langen Nacht der Musik. Für ihr ehrenamtliches Engagement erhielten Thilde und Erwin Lorenz im Jahr 2008 die Bürgermedaille der Gemeinde Poing.

All diese Momente bleiben in schöner Erinnerung, Thilde Lorenz ist jetzt im Alter von 80 Jahren gestorben. Die Trauerfeier findet am Freitag, 21. Oktober, um 14 Uhr in der Aussegnungshalle des Gemeindefriedhofs Poing statt, anschließend erfolgt die Beisetzung.

