Toleranz in Wort, Bild und Werk: Ausstellung in Poing

Von: Armin Rösl

Teilen

In Poing findet eine Ausstellung zum Thema „Toleranz“ statt. © Wolfgang Spitzbart/IMAGO

Das Aktionsbündnis Respekt@Poing zeigt am 19. und 20. November eine Ausstellung zum Thema „Toleranz“. Fast 30 Kreative haben sich an der Aktion beteiligt und Bilder, Texte und Werke abgegeben.

Poing – Bilder, Texte und andere Kunstwerke zum Thema „Toleranz“ gibt es an diesem Wochenende in der Aula der Poinger Anni-Pickert-Schule (Gruber Straße 4) zu sehen. Im Sommer hatte die Aktionsgruppe Respekt@Poing anlässlich der Wochen der Toleranz zu einer großen Kunstaktion aufgerufen. Bis 6. November konnten Kunstwerke jeglicher Art eingereicht werden. „Zu unserer Freude haben sich fast 30 Kreative aus dem Landkreis beteiligt“, berichtet Christina Tarnikas, Sprecherin von Respekt@Poing. „Darunter finden sich sowohl bekannte Namen als auch Nachwuchskünstler.“ Die eingegangenen Beiträge zeigen ein breit gefächertes Spektrum an künstlerischen Ausdrucksmöglichkeiten.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.)



Die Werke werden am Samstag und Sonntag, 19. und 20. November, in der Schulaula gezeigt. Die Ausstellung wird am Samstag um 11 Uhr vom Schirmherrn der Aktion, Poings Bürgermeister Thomas Stark, eröffnet. Mit dabei werden auch die teilnehmenden Künstlerinnen und Künstler sein, kündigt Tarnikas an. Für musikalische Unterhaltung sorgt die Trommelgruppe Jankara mit Musikern aus Poing und Markt Schwaben. Anschließend ist die Ausstellung noch bis 16 Uhr geöffnet.



Wer am Samstag keine Zeit hat, kann sich die Werke am Sonntag ansehen – dann ist die Werkschau von 12 bis 16 Uhr geöffnet. Die Ausstellung findet im Rahmen der „Wochen der Toleranz“ statt, die zum fünften Mal vom Katholischen Kreisbildungswerk Ebersberg im Landkreis veranstaltet werden.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg.