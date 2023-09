Tolle Premiere: 1. Poinger Swim & Run ein voller Erfolg bei super Septembersommerwetter

Von: Armin Rösl

Zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer waren am Ufer und an der Laufstrecke. Die BRK-Wasserwacht sicherte die Schwimmstrecke. © Johannes Dziemballa

46 Kinder und 40 Jugendliche und Erwachsene haben am Sonntagmittag bei heißem Sommerwetter am 1. Poinger Swim & Run am Bergfeldsee teilgenommen. Die erste Veranstaltung dieser Art in Oberbayern.

Poing – Die erste Veranstaltung dieser Art in Oberbayern war ein voller Erfolg für die SG Poing und besonders für deren Triathlonabteilung. Sie hatte den 1. Poinger Swim & Run organisiert und am Sonntag bei traumhaften September-Sommerwetter durchgeführt. Bei den Jugendlichen und Erwachsenen nahmen insgesamt 40 Frauen und Männer teil, beim Kinderlauf waren es 46 Mädchen und Buben. Kein Wunder, dass Hauptorganisator Patrick Göll von einer gelungenen Veranstaltung sprach, die er bzw. die SG Poing nächstes Jahr wiederholen und etablieren möchte.



Erster und Zweiter des Elitelaufs: Martin Janousek (li.) und Marko Kosanovic. © Johannes Dziemballa

Eine Sportveranstaltung, die für die ganze Familie geeignet ist sowie für Freizeit- Hobby- und Leistungssportler. Ein Beweis, dass quasi jeder mitmachen kann, der ein bisschen trainiert ist, ist nicht nur Armin Rösl, Redakteur unserer Zeitung (siehe Kasten), sondern noch viel mehr Hans Kellinghusen aus Neufinsing. Der 67-Jährige war mit Abstand der älteste Teilnehmer und gehandicapt durch seine Parkinson-Erkrankung. Als er vom Swim & Run erfuhr, war für ihn klar: „Ich mache mit. Bewegung ist wichtig.“ Trotz oder gerade wegen seiner Erkrankung treibe er regelmäßig Sport, erzählt Kellinghusen im Ziel. Dass er beim Volkslauf Letzter geworden ist – geschenkt. Er lächelt glücklich und zufrieden und erhielt zurecht großen Applaus beim Zieleinlauf.



Selbsterfahrung: Unser Redakteur Armin Rösl bei der Volksdistanz Es war eine spontane Entscheidung: Fünf Tage vor dem Swim & Run in Poing habe ich mich angemeldet für die Volksdistanz. 300 Meter schwimmen und 2,4 Kilometer laufen. Zum ersten Mal in meinem 50-jährigen Leben. Joggen gehe ich regelmäßig, zweimal die Woche zwischen 5 und 8 Kilometer – je nach Lust und Fitness. Schwimmen? Im Poinger Bergfeldsee – ein Grundwassersee, der im Hochsommer mit ca. 19 Grad frisch ist wie ein Gebirgsbach – normalerweise einmal kurz rein, ein paar Brustzüge, dann wieder raus. 300 Meter am Stück in diesem frischen Wasser? Werde ich schon schaffen, dachte ich mir vor fünf Tagen in einem Kurz(ent)schluss.

Um nicht vollends unvorbereitet in den Wettkampf zu gehen, schwamm ich am Freitag im Bergfeldsee eine größere Runde. Wie ich am Sonntag dann im Wasser bemerke, war das vielleicht die Hälfte von dem, was ich jetzt zu schwimmen habe. Verdammt! Ich ziehe durch, Brustschwimmen. Irgendwann hört das Denken auf – deswegen jogge ich eigentlich, um den Kopf freizubekommen. Das dies auch beim Schwimmen funktioniert, ist: schön und für mich neu.

Als Drittletzter verlasse ich das Wasser, unmittelbar vor mir eine kleinere Gruppe, die schneller schwamm als ich. Beim Anziehen der Schuhe überhole ich den einen und die anderen, wie ich aus dem Augenwinkel bemerke. Yes! Jetzt die drei Runden um den See (jeweils 800 Meter), ein Kinderspiel für einen regelmäßigen Freizeitläufer wie mich. Dachte ich. Falsch gedacht.

Schon nach der Hälfte der ersten Runde um den See, die genau an dieser Stelle eine fiese, ganz leichte, aber lang gezogene Steigung hat (ist mir beim normalen Laufen nie so aufgefallen), werden die Beine schwer. Was nicht nur an der amateurhaften und jetzt tropfnassen Sporthose liegt, die ich schon beim Schwimmen trug.

Hilft nix, weiterlaufen. Und das eigene Tempo durchhalten. Langsam, aber durchkommen, denke ich. Die Sonne brennt gnadenlos, es ist der 9. September und knapp 30 Grad zu dieser Mittagszeit. Verrückt. Ich bin verrückt. Sekunden später lächle ich wieder, wenn ich die Kinder und Erwachsene sehe, die entlang der Strecke gut gelaunt alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer anfeuern. Sie tragen und motivieren mich, aufgeben wäre jetzt blöd.

Endspurt. Tatsächlich versuche ich, auf den letzten Metern so etwas wie einen Sprint anzuziehen. Schaffe ich nur bedingt. Egal. Ich bin im Ziel, nicht Letzter. Wäre mir aber auch wurscht gewesen, ehrlich. Es hat tatsächlich Spaß gemacht, den Körper mal ein bisserl mehr zu fordern als sonst. Aber ich bin ehrlich: ein Duathlet oder gar ein Triathlet wird aus mir nicht mehr. Dafür liebe ich das, was es im Ziel kostenlos für die Teilnehmer gibt, zu sehr: Kuchen.

Unser Redakteur Armin Rösl beim Zieleinlauf. © Johannes Dziemballa

Beim Volkslauf (Start: 12 Uhr) mussten die 19 Teilnehmer zunächst 300 Meter durch den 19 Grad kalten Bergfeldsee schwimmen, anschließend 2,4 Kilometer (drei Runden um den See) laufen. Beim Elitelauf (13 Uhr) galt es insgesamt 3 mal 300 Meter zu schwimmen circa fünf Kilometer zu laufen. Schwimmen und laufen im Wechsel. Hier gewann Martin Janousek mit einer Zeit von 34:21 Minuten, bei den Frauen erreichte Anna-Lena Stegmann mit 37:11 den 1. Platz. Bei der Volksdistanz siegte Martin Brandl (13:28 Minuten) bei den Männern und Jessica Kuchenbecke (18:50 Minuten) bei den Frauen.

Beim Kinderlauf, der um 11 Uhr gestartet wurde, stand der Spaß an der Bewegung im Vordergrund. Die Mädchen und Buben mussten eine Runde um den See laufen (800 Meter) mit kurzem Wasserhindernis am Schluss. Als Erinnerung erhielt jedes Kind eine Teilnehmerurkunde.



Ältester Teilnehmer: Hans Kellinghusen aus Neufinsing. 67 Jahre und an Parkinson erkrankt. © Johannes Dziemballa

Rund 20 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer der SG Poing sorgten für eine tolle Veranstaltung, die perfekt an den Bergfeldsee passt. Dieser Mix von zwei Triathlondisziplinen als „Swim & Run“ ist laut Veranstalter die erste Veranstaltung dieser Art in Oberbayern gewesen. Und wird, hoffentlich, nicht die letzte in Poing gewesen sein.

