Totalschaden: Poinger Lastenrad steht still - Kostenfreie Ausleihe soll mit neuen Rädern fortgesetzt werden

Von: Armin Rösl

Das Poinger Lastenfahrrad ist kaputt. Künftig will die Gemeinde zwei Räder zur Ausleihe anbieten. © Gemeinde Poing

Das Lastenfahrrad, das die Gemeinde Poing Bürgern kostenfrei ausleiht, fährt nicht mehr. Totalschaden wegen eines Unfalls. Die Kommune plant, bald zwei Räder zur Verfügung zu stellen.

Poing – Das beliebte Poinger Lastenfahrrad soll möglichst bald wieder ausgeliehen werden können – geplant ist sogar ein Zukauf eines zweiten Fahrrads zur kostenlosen Ausleihe an Bürgerinnen und Bürgern. Aktuell aber steht das Lastenrad still, schon seit Juli 2022. Grund: „Es ist aufgrund eines Unfalls in der Werkstatt“, erläutert Bürgermeister Thomas Stark. Nach dem Unfall ging eine Kette von negativen Nachrichten los: „Es waren zunächst keine Ersatzteile zu bekommen, weshalb erst im Januar 2023 eine Reparatur erfolgen sollte“, informiert Stark. Bei diesem Termin aber sei festgestellt worden, dass das Rad irreparabel ist, da der Rahmen des Lastenrades zu stark verzogen sei. „Der Totalschaden wird über die Versicherung reguliert“, sagt der Bürgermeister.



Poing: Totalschaden nach Unfall

Bereits im vergangenen Jahr habe die Gemeindeverwaltung ein neues Lastenrad anschaffen wollen, aber: „Leider waren keine Lastenräder zur Verfügung, diese hatten extrem lange Lieferzeiten.“ Daran habe sich bis heute nichts geändert. Aufgrund der Nachfrage möchte die Gemeinde künftig das Angebot erweitern, kündigt Thomas Stark an. Geplant sei eine „zeitnahe Neubeschaffung von zwei Lastenrädern“.

Poing: Lange Wartezeiten

Mit dem elektrisch unterstützten Lastenrad können Einkäufe/Waren bis zu 100 Kilogramm oder, alternativ, bis zu vier Kinder unter sieben Jahren transportiert werden. Die Gemeinde hatte das kostenlose Angebot 2019 gestartet. Wegen der Corona-Pandemie musste die Ausleihe in den vergangenen Jahren für einige Zeit ausgesetzt werden. Laut Umwelt- und Klimaschutzbericht der Gemeinde Poing für das Jahr 2020 wurde das Fahrrad in jenem Jahr an mehr als 80 Prozent der möglichen Ausleihtage (201) 172-mal verliehen.



Wann wieder eine Ausleihe möglich sein wird, könne er derzeit noch nicht sagen, so der Bürgermeister. „Wir bemühen uns, die Ausleihe so schnell wie möglich wieder zu ermöglichen, dies hängt aber vom Liefertermin ab.“

