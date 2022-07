Transalp-Abifeier-Transalp: Die irre Tour des Johannes Miggenrieder (17) aus Poing

Vormittag Transalp in Südtirol, abends Abifeier mit den Eltern in Markt Schwaben, am nächsten Morgen wieder Transalp.

Radrennen und Abifeier

Johannes Miggenrieder (17) aus Poing hat bei der Tour Transalp den 1. Platz in der Altersklasse U23 gewonnen. Zwischen zwei Etappen ist er zur Abifeier nach Markt Schwaben gedüst.

Poing – 403 Kilometer beträgt die Strecke mit dem Auto zwischen Markt Schwaben und Valle del Chiese, einem Ort in einem Seitental vom Gardasee im Trentino. 403 Kilometer, die Johannes und sein Vater Hans Miggenrieder aus Poing binnen zwölf Stunden einmal hin und einmal zurückgefahren sind. Das Ungewöhnliche: Dazwischen lag die Abifeier des Franz-Marc-Gymnasiums, die Tage davor und den Tag danach das Bergradrennen Transalp. Dieses hat der 17-jährige Johannes Miggenrieder als jüngster Teilnehmer in der Altersklasse U23 gewonnen; das Zweier-Team Vater und Sohn ist zudem Gesamt-Dritter geworden. Beide Erfolge haben sie am Morgen nach der Abifeier eingefahren.



+ Das Team Hans und Johannes Miggenrieder wurde Gesamtdritter. © Privat

Jetzt mal ganz langsam: Am Sonntag, 19. Juni, starteten Hans (52) und Johannes Miggenrieder am Reschensee in Südtirol (bekannt durch den Kirchturm, der aus dem See ragt) zusammen mit rund 650 weiteren Teilnehmern die Tour Transalp. Die führte in sieben Etappen bis Samstag, 25. Juni, über insgesamt 617,54 Kilometer, wobei 15 000 Höhenmeter zu bewältigen waren. Mit dem Rennrad.

Dass sie an der Tour teilnehmen, hatten Vater und Sohn schon im vergangenen Jahr beschlossen und sich angemeldet. Wegen Corona wurde das Rennen zweimal verschoben, zuletzt auf Juni 2022. Wenige Wochen vor dem Start erfuhr Johannes Miggenrieder, dass ausgerechnet am vorletzten Tourtag die Verleihung der Abiturzeugnisse und die Abifeier am Franz-Marc-Gymnasium Markt Schwaben stattfinden. Johannes Miggenrieder hat dort das Abitur mit einem Einser-Schnitt absolviert. Was tun?



+ Bei der Abifeier mit Vater Hans und Mutter Dörte. © Privat

„Nach Rücksprache mit Lehrern und Schülern beschloss ich, zur Zeugnisverleihung nicht zu kommen, aber abends zur Feier“, erzählt Johannes. Während mittags in der Schulturnhalle die Zeugnisse feierlich verliehen wurden, fuhren er und sein Vater den Passo di Croce – allein der 20 Kilometer lange Anstieg (1700 Höhenmeter) dauerte eineinhalb Stunden.



„Um 13.25 Uhr sind wir ins Ziel gerollt, um 18.20 Uhr waren wir in Markt Schwaben“, erzählt der 17-Jährige. Punktlandung, um 19 Uhr begann die Abifeier. Mama Dörte Miggenrieder hatte ihre beiden Männer in Valle del Chiese abgeholt. Am Parkplatz des Gymnasiums rein in den Anzug und ab zur Party.



Nach Abifeier um 3 Uhr nachts zurück nach Italien

Nach der Abifeier in der Turnhalle mit Eltern, Geschwistern und Disco, ging es nach Mitternacht für die Abiturienten im Unterbräu weiter. „Das war mega, endlich wieder gemeinsam Party machen“, schwärmt Johannes Miggenrieder. Aber: um 3 Uhr früh musste er die Feier verlassen, seine Tante Susanne wartete mit ihrem Bruder Hans Miggenrieder an der Kirche, bereit zur Abfahrt zurück nach Valle del Chiese. Dort startete um 9 Uhr die letzte Etappe der Transalp. Die war zwar „nur“ 53 Kilometer lang, aber mit einer Abifeier in den Beinen... – hat es Johannes Miggenrieder dennoch bis aufs Treppchen geschafft, und das gleich zwei Mal.



+ Johannes gewann als jüngster Teilnehmer die Altersklasse U23. © Privat

„Es waren so viele Eindrücke, Begegnungen, unterschiedliche Gefühle und natürlich körperlich extreme Anstrengungen“, beschreibt Johannes Miggenrieder einige Tage danach seinen Zustand. „Ich bin immer noch nicht damit fertig, das alles in meinem Kopf zu verarbeiten“, fügt er lächelnd hinzu.



Poing: Während Corona-Pandemie im Keller trainiert

Der Klassiker: Während der Corona-Pandemie hatte der 17-jährige Abiturient (der Mitglied der Triathlon-Abteilung der SG Poing ist) mit dem speziellen Fahrradtraining begonnen. Sein Vater Hans rennradelt bereits seit vielen Jahren und fuhr schon zweimal die Transalp. Im Keller haben sich die beiden Fahrrad-Rolltrainer aufgebaut, wo sie dank Computerprogramm und Beamer auf virtuellen Strecken mit Radsportlern aus aller Welt Rennen und Workouts absolvieren können. Irgendwann kam den beiden die Idee: Wir fahren so ein Rennen mal in echt.



Letztendlich wurden quasi zwei Rennen daraus: die Transalp selbst und die beiden Autofahrten, um pünktlich bei Abifeier und am nächsten Tag pünktlich beim Start der letzten Etappe zu sein. Beides haben Johannes und Hans Miggenrieder geschafft – mit Bravour.

