Trotz Krisen: Gemeinde Poing steht richtig gut da

Von: Armin Rösl

Teilen

Trotz Krisen kann sich Poing den Bau des Schwimmbads und der Mensa an der Anni-Pickert-Schule ohne Kreditaufnahme leisten. © J. Dziemballa

Hohe Steuereinnahmen, keine Kreditaufnahme: Der Haushalt 2023 der Gemeinde Poing ist ausgeglichen und solide.

Poing – 75,5 Millionen Euro Gesamtvolumen, Verwaltungs- und Vermögenshaushalt ausgeglichen, hohe Steuereinnahmen, keine Kreditaufnahme notwendig trotz großer Projekte und bevorstehender Erhöhung der Kreisumlage: Das ist der Haushalt der Gemeinde Poing für 2023 in wenigen Worten zusammengefasst. Dank hoher Gewerbesteuereinnahmen (knapp 16 Millionen Euro) und Einkommenssteuerbeteiligung (15,5 Millionen Euro; bedeutet jeweils 26 Prozent der Gesamteinnahmen) ist Poing die Kommune im Landkreis mit der höchsten Finanzkraft (1600 Euro pro Einwohner), berichteten Bürgermeister Thomas Stark und Kämmerer Tobias Stokloßa in der Haushaltssitzung des Gemeinderates am Donnerstagabend.

Riesen Kostenfaktor bleibt die Kreisumlage

Wermutstropfen: Aufgrund dessen trifft es Poing bei der Kreisumlage (Abgabe der Kommunen an den Landkreis, gemäß der jeweiligen Finanzkraft) besonders hart: Sollte der Kreistag (wie zu erwarten ist) in seiner letzten Sitzung des Jahres die Umlage erhöhen, seien 14 Millionen Euro fällig. Im Jahr 2023 betrage der Anteil der Kreisumlage an allen Ausgaben damit 23 Prozent.

Apropos Ausgaben: Aufgrund der allgemeinen Preissteigerung erwartet die Verwaltung jährliche Mehrausgaben in den Bereichen Personal (950 000 Euro wegen neuer Tarifabschlüsse) und Gebäudeunterhalt (450 000 Euro wegen gestiegener Energiekosten).

Trotz aller steigenden Ausgaben und weltpolitischen Krisen: „Wir haben einen soliden Haushalt und ein ausreichendes Polster“, sagte Bürgermeister Thomas Stark (parteilos). Das Polster (= Rücklagen) betrage laut Finanzplanung im Jahr 2026 immer noch knapp 14 Millionen Euro (2023: 29 Millionen Euro). „Wir wären vorbereitet für eventuelle Not- oder Ausfälle.“

Schwimmbad und Mensa sind die größten Investitionen

Größte aktuelle Investition ist der Neubau von Lehrschwimmbad und Mensa an der Anni-Pickert-Schule. Die Kosten für beide zusammen betragen etwa 17 Millionen Euro. Die Mensa soll zum Schulstart 2024/25 eröffnet werden, das Schwimmbad (das teilweise auch öffentlich genutzt werden kann) kurze Zeit später. Dieses Großprojekt kann Poing stemmen, ohne Kredit aufnehmen zu müssen.

Dem stabilen Haushalt und der guten Prognosen für die Folgejahre (Gewerbe- und Einkommensteuereinnahmen bleiben konstant auf hohem Niveau) wegen fielen die Wortbeiträge der Fraktionen im Gemeinderat wohlwollend und positiv aus. „Wir haben einen nachhaltigen Haushalt. Poing ist gut aufgestellt“, sagte Michael Lanzl (CSU). „Wir sind auf einem guten Weg“, urteilte Günter Scherzl (FWG). Auch Dominik Hohl (SPD) lobte die Haushaltsführung und auch die Tatsache, dass die Verwaltung eine Sparkommission einrichten werde mit Vertretern aus Verwaltung und Gemeinderat. Um auch künftig jede Position und jede Ausgabe zu prüfen.

Zwei Maßnahmen allerdings auf Warteliste gesetzt

Aufgrund erster Beratungen wurden zwei Maßnahmen vorerst auf die Warteliste gesetzt, berichtete Bürgermeister Stark: die Sanierung der Römer- und Wikingerstraße (über zwei Millionen Euro Investition) und die Sanierung des Verwaltungsgebäudes Rathausstraße 4 (Backsteinhaus) mit rund 2,6 Millionen Euro.

Auch Wolfgang Spieth (FDP) und Christina Landgraf (Grüne) dankten der Verwaltung für die solide Haushaltsführung. Landgraf betonte, dass die Verwaltung weiterhin versuchen solle, das seit gut einem Jahr verwaiste Amt des Klimaschutz-/Umweltmanagers wieder zu besetzen. Ebenso die Streetwork-Stelle. Und Spieth dankte, dass die Verwaltung auf sein Anregen hin ab sofort eine Summe in Höhe von 10 000 Euro in den Haushalt einstellt für „Kunst am Bau“ von neuen öffentlichen Gebäuden. Für die neue Unterführung am S-Bahnhof ist dies allerdings zu spät.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg.