Bürgerversammlung: Poing blickt auf turbulente Zeiten zurück

Von: Friedbert Holz

Gut besucht war die Bürgerversammlung in Poing. © Dziemballa

Das Jahr war nicht einfach. Eine Menge Aufgaben mussten erfüllt werden. Poings Bürgermeister blickte jetzt auf ein „turbulentes 2021“ zurück.

Poing – Rund 100 interessierte Bürgerinnen und Bürger waren in die Aula der Anni-Pickert-Schule gekommen, um sich dort die Bilanz des Ersten Bürgermeisters Thomas Stark über das vergangene Jahr anzuhören. Es sei „nicht immer ganz einfach“ gewesen, fasste der Poinger Rathauschef das „turbulente 2021“ zusammen, ein Jahr, das noch sehr von der Corona-Pandemie geprägt gewesen sei.

Nun stelle die Hilfe für ukrainische Flüchtlinge neue Herausforderungen an die Gemeinde. Auch Polizei- und Feuerwehr-Obere gaben ihre Jahresberichte während dieser Veranstaltung ab (Details dazu in unserer nächsten Ausgabe).

Wegen Corona ist viel Geld geflossen

Im Frühjahr 2019 hatte es die letzte Bürgerversammlung zum Jahresrückblick gegeben, nun ging Bürgermeister Stark auf neue Entwicklungen und Zahlen ein (siehe Kasten „Poing in Zahlen“). Der Corona-Lockdown und Ausgangssperren hätten den Bürgern viel abverlangt, die Gemeinde habe den Vereinen in 2020 und 2021 daher ein Finanz-Hilfspaket in Höhe von 42 000 Euro geschnürt. Auch seien rund 180 000 Euro für Luftreinigungsgeräte in den Schulzimmern ausgegeben worden.

Jetzt aktuell stehe Ukraine-Hilfe auf dem Programm: In zwei Gemeindeunterkünften leben zwölf Personen, 59 Privatleute würden Wohnungen anbieten, von denen derzeit 44 belegt seien. In Summe seien 135 Flüchtlinge aus der Ukraine in Poing untergebracht und gemeldet. Stark bedankte sich dabei für das hohe Engagement der Helferkreise, über die Unterstützung der Kleiderkammer sowie für Spenden in Höhe von über 26 000 Euro.

Alle gemeldeten Familien hätten übrigens einen Platz für die Betreuung ihrer Kinder, Schulkinder wurden in Willkommensgruppen untergebracht.

Neben fertigen Bauprojekten erwähnte der Bürgermeister, dass der Neubau einer Mensa für die ab 2025 gesetzlich geforderte Ganztags-Schulbetreuung genehmigt sei. Auch ein Schulschwimmbad steht auf dem Programm, sowie das lange diskutierte Gymnasium im Lerchenwinkel.

Sozialer Wohnungsbau nach wie vor nur schleppend

Ein großes Problem sei nach wie vor der schleppende Wohnungsbau: „Erste Häuser im Neubaugebiet dort sind bereits bezogen, insgesamt werden wohl rund 2000 Neubürger hier leben. Dagegen wird es im Lerchenwinkel bis Ende des Jahres nur 60 Wohnungen im so genannten Einkommens Orientiert geförderten Wohnraum (EOF-Programm) geben, ein Tropfen auf den heißen Stein. Denn wir haben 500 Anfragen dafür, darunter vor allem Personal aus den umliegenden Pflegeeinrichtungen.“

Was Straßenbaumaßnahmen angehe, soll die Sanierung der Watzmannstraße Ende des Monats fertig sein. Bis Ende des Jahres werde wohl der Kreisel an der Kirchheimer Allee fertig, für Radwege an der Gruber Straße, „ein riesiges Sicherheits-Thema“, werde eine Machbarkeitsstudie erarbeitet.

Und bezüglich der Westring-Umgestaltung würden die Anlieger am 8. Juni noch zu einer Versammlung eingeladen. Stark erinnerte aufgrund vieler Anfragen im Rathaus noch einmal an das erweiterte Bus-System in Poing und warb auch für den Klimatag der Gemeinde am Wochenende 23./24. Juli.

Klare Ansage pro Windenergie im Gemeindebereich

Er sprach sich ausdrücklich auch für den Bau von zwei bis drei Windrädern in der Gemeinde aus. „Wir müssen jetzt damit anfangen, denn ein Genehmigungsprozess kann sehr lange laufen. Ich sehe etwa den Platz für ein Windrad auf der Potenzialfläche südwestlich der Gemeinde in Richtung Wald, dabei wäre ein Abstand zur Wohnbebauung von 1000 Metern eingehalten.“

Letztlich warb der Rathauschef noch für den Poing-Gutschein und hob als „ein echtes Ärgernis“ den Vandalismus am Marktplatz hervor: „Wir wollen niemandem ein Feierabend-Bier verbieten. Doch der Zustand, dass hier randaliert und zerstört wird, ist keinesfalls zu akzeptieren – bitte nicht wegschauen.“

Einige Bürger fragten nach

Bei der anschließenden Bürgerfragestunde meldeten sich nur wenige Stimmen. Ein Bürger wollte wissen, ob Photovoltaik-Anlagen auf den Dächern der Neubauten im Lerchenwinkel zwingend seien. Dies verneinte der Bürgermeister als „rechtlich nicht vorgesehen“. Windkraft sehe er darüber hinaus als Beteiligungsmodell der Bürger.

Über das teilweise „fragwürdige Verhalten“ der Poinger Sicherheitswacht echauffierte sich ein anderer Bürger, der dieser Einrichtung vorwarf, dass sie teilweise amtsanmaßend auftrete und auch schon rechtswidrig Privatgrund betreten habe. Dieses Thema delegierte der Bürgermeister zur Klärung in einen Dialog zwischen Polizei und Sicherheitswacht.

Schließlich wollte ein Sportler wissen, weshalb der Rasen auf dem Sportplatz entfernt worden sei, was sicher viel Geld gekostet habe. Dazu Stark: „Unser Platzwart hat das aus seiner Kenntnis heraus in Eigenleistung erledigt“.

