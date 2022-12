Überfall in der Nacht: Gastronom aus Poing schlägt Angreifer in die Flucht

Versuchter Diebstahl

Ein 27-jähriger Gastronom aus Poing hat in der Nacht von Freitag auf Samstag einen Angreifer in die Flucht schlagen können. Der Täter wollte Geld und hatte seinem Opfer aufgelauert.

Poing – Wie die Polizei meldet, habe der Unbekannte den jungen Mann, der sich zu Fuß auf dem Heimweg befand, ausrauben wollen. Es war gegen zehn Minuten nach Mitternacht, als dem Poinger in der Eckartstraße plötzlich ein unbekannter Mann gegenüberstand, berichtet die Polizei. Der Unbekannte habe Geld gefordert und gleichzeitig in die Hosentasche des 27-Jährigen greifen wollen, wo er die Geldbörse vermutetet. Das Opfer habe mit einem Schlag die Person abgewehrt und konnte danach in die Wohnung gehen. Einige Minuten später war der Täter nicht mehr da.

Anhand der bislang vorliegenden Erkenntnisse geht die Polizei davon aus, dass der Angreifer dem Gastronomen bewusst aufgelauert hatte. Der Poinger gab folgende Täterbeschreibung ab: circa 1,80 Meter groß, Mitte 30 Jahre alt, schlank, deutschsprachig mit osteuropäischem Akzent. Der Angreifer trug eine schwarze Jacke, im Stile einer Bomberjacke.



Die Polizeiinspektion Poing bittet um Hinweis zu diesem Überall und versuchten Diebstahl, unter Telefon (08121) 9917-0.

