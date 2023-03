Bis an die Grenze: Osteuropahilfe bringt weitere Hilfsgüter zur Ukraine

Von: Armin Rösl

Voll bis unters Dach: Mit diesem alten Transporter haben Klosterschwester Voplochennia und Novizin Maria Khaystova die Hilfsgüter des Poinger Vereins von der ungarisch-ukrainischen Grenze nach Ivano-Frankivsk gefahren. Dort betreuen die Schwestern geflüchtete Menschen aus der Ost-Ukraine. Mit auf dem Bild: Helgrid Schörghofer. © privat

Der Poinger Verein Osteuropahilfe (OEH) hat einmal mehr Hilfsgüter für geflüchtete Ukrainer gesammelt und an die verantwortlichen Ordensschwestern übergeben.

Poing – Die Übergabe der Hilfsgüter erfolgt stets an der ungarisch-ukrainischen Grenze. Die Klosterschwestern betreuen in der westukrainischen Stadt Ivano-Frankivsk geflüchtete Menschen aus der Ost-Ukraine, darunter allein 200 Kinder, informiert OEH-Sprecherin Helgrid Schörghofer. Sie war dieses Mal zusammen mit Vereinsmitglied Manfred Schlögl an die ungarisch-ukrainische Grenze gefahren.

Hilfe fürs tägliche Leben

Im Kleinbus der Gemeinde Poing hatten die beiden etwa eine Tonne Hilfsgüter dabei: haltbare Lebensmittel, Medikamente, Hygieneartikel sowie Schlafsäcke und Isomatten. Außerdem eine große Powerbank (3,6 kW/h) und einige LED-Lampen und -Leuchten. „Um es den Schwestern zu ermöglichen, die häufigen Stromausfälle auch im Westen der Ukraine etwas erträglicher zu überbrücken“, erläutert Schörghofer.

Nach einer Nacht an der Grenze kamen am nächsten Morgen Klosterschwester Voplochennia und Novizin Maria Khaystova mit ihrem uralten Kleintransporter, berichtet Schörghofer. Das Umladen habe nicht einmal eine Stunde gedauert. Manfred Schlögl und Helgrid Schörghofer starteten kurz nach 9.30 Uhr wieder zurück nach Poing, wo sie gegen 20 Uhr nach gut 960 Kilometern wohlbehalten ankamen. „Über WhatsApp haben wir schon während der Rückfahrt erfahren, dass auch die beiden Nonnen gut zurück über die Grenze und schon am Nachmittag in Ivano-Frankivsk angekommen sind. Wir danken allen Spendern, Helfern und der Gemeinde Poing für ihre unbeirrte Unterstützung der humanitären Aufgabe“, schreibt Schörghofer am Ende ihres Berichts zum Hilfstransport.

Weitere Fahrten sollen folgen

Seit Kriegsbeginn war es der fünfte Hilfstransport des Poinger Vereins. Weitere sollen folgen, um diese finanzieren zu können, sei man auf Spenden angewiesen, so Helgrid Schörghofer. Wunsch sei es, beim nächsten Transport eine zweite Powerbank und weiteres LEDs mitzunehmen, „damit die Schwestern für ihre geflüchteten Ost-Ukrainer die Waschmaschinen bei Stromausfall benutzen können“. Infos zum Verein unter oeh-poing.de

