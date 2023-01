Überraschung am Montag: In Poing fährt keine S-Bahn - Bauarbeiten kurzfristig verlängert

S-Bahnhof Poing: Auch am Montag fällt die S2 aus.

Strecke gesperrt

Von Armin Rösl schließen

Die Schwellenarbeiten im Bereich des S-Bahnhofs Poing sind kurzfristig um 24 Stunden verlängert worden. Deshalb fährt am Montag, 23. Januar, keine S2. Grund: Schneefälle.

Poing – Die Schneefälle am Wochenende haben dafür gesorgt, dass die Bauarbeiten im Bereich des Poinger S-Bahnhofs kurzfristig um 24 Stunden verlängert werden mussten. Das teilte die S-Bahn München am Montag auf Anfrage unserer Zeitung mit. Ursprünglich war vorgesehen, dass Montagfrüh die Sperrung zwischen Ostbahnhof und Markt Schwaben wieder aufgehoben wird und die S2 regulär fahren kann. Dem war gestern allerdings nicht so.



Poing: Ab Dienstagfrüh soll S2 wieder regulär fahren

Die Sanierungs- und Erneuerungsarbeiten an Gleisschwellen, die wegen nächtlichen Schneefällen vorübergehend unterbrochen werden mussten, seien am Montag fortgesetzt worden, informierte ein Bahnsprecher. „Am Dienstag, 5 Uhr, kann der Bahnverkehr nach aktuellem Stand wieder wie gewohnt rollen“, teilte die S-Bahn München per E-Mail mit. Aufgrund der Kurzfristigkeit habe der Schienenersatzverkehr (SEV) mit Bussen nicht entsprechend für Montag organisiert werden können. Deshalb gab es lediglich einen Busnotbetrieb.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.)



Für die Bauarbeiten, die ursprünglich von Donnerstag, 19. Januar (ab 21.45 Uhr), bis Montag, 4 Uhr, dauern sollten, sei der SEV längere Zeit im Voraus geplant worden. Dies sei bei Baumaßnahmen generell so der Fall. Hierfür arbeite die Deutsche Bahn mit Busunternehmen aus der Region zusammen, die Busse und Fahrpersonal stellen. „Viele dieser Busse sind – gerade auch zu Beginn einer neuen Woche – nach dem geplanten Ende einer Baumaßnahme aber bereits wieder anderweitig im Einsatz. Der Schienenersatzverkehr kann daher leider nicht 1:1 um einen Tag verlängert werden“, erläutert der Bahnsprecher.



Da im Falle von Poing die Bauarbeiten kurzfristig verlängert wurden, habe der Busersatzverkehr für Montag ad hoc organisiert werden müssen. Dabei sei die Bahn auf die Verfügbarkeit von Bussen und Personal angewiesen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg.