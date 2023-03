Uli Hoeneß in Poing - mal ohne Fußball: Dominik-Brunner-Stiftung zieht Bilanz zu „pack ma‘s“

Von: Armin Rösl

Uli Hoeneß im Gespräch mit Realschuldirektorin Sylvie Schnaubelt. © Johannes Dziemballa

In der Dominik-Brunner-Realschule Poing hat die Dominik-Brunner-Stiftung eine Bilanz gezogen zum Gewaltpräventionsprojekt „pack ma‘s“. Beim Termin dabei war Uli Hoeneß - aus gutem Grund.

Poing – Ausnahmsweise nicht um Fußball ging es am gestrigen Dienstagvormittag beim Besuch von Uli Hoeneß in der Dominik-Brunner-Realschule Poing. Er war nicht als ehemaliger Fußballspieler und Präsident bzw. heutiger Ehrenpräsident des FC Bayern München da, sondern als Kuratoriumsvorsitzender der Dominik-Brunner-Stiftung. Die hatte sich die Poinger Realschule ausgesucht für eine Bilanz-Pressekonferenz des Gewaltpräventionsprojekts „pack ma’s“.



Poing: Bilanzkonferenz in Dominik-Brunner-Realschule

Seit dem Start im Januar 2012 haben bis heute etwas mehr als über eine halbe Million Schülerinnen und Schüler in sechs von sieben bayerischen Regierungsbezirken (außer Unterfranken) mitgemacht. Das sagte Peter Dreier, Landrat von Landshut und ehrenamtlicher Vorsitzender des Fördervereins Dominik-Brunner-Stiftung. An dem Programm „pack ma’s“ haben laut Stiftung seit 2012 gut 5000 Lehrkräfte teilgenommen, die selbst auch zu Trainern geschult wurden. Dies erfolgt in Kooperation mit dem Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbandes (BLLV), der die Ausbildung als Lehrkräfte-Fortbildung anerkennt, so Dreier.



Vertreterinnen und Vertreter der Dominik-Brunner-Stiftung und der Dominik-Brunner-Realschule. © Johannes Dziemballa

Die beiden Trainer Ralph Kappelmeier und Nico Witte (beide sind Polizeibeamte) berichteten im Pressegespräch über „pack ma’s“ in der Praxis. In Rollenspielen werden Schülerinnen und Schüler vor Konfliktsituationen gestellt. Dann gilt es, diese gewaltfrei zu lösen. In Gesprächen und Trainings werden Möglichkeiten erarbeitet und geschult für das richtige Leben. Für den gewaltfreien Umgang und angemessener Zivilcourage, wie es Kappelmeier nennt. „Gezeigt werden Konfliktlösungsmodelle ohne Zurückschlagen.“



Poing: Kurse seit 2016 in der 7. Jahrgangsstufe

In der Poinger Dominik-Brunner-Realschule werden die Kurse seit 2016 in der 7. Jahrgangsstufe durchgeführt, berichteten Schulleiterin Sylvie Schnaubelt und Lehrerin/Trainerin Petra Baumgartner. Das Klima und das Miteinander in der Klasse würden durch das Training merklich besser, so die beiden.



Ein gutes Beispiel für Zivilcourage ist die 17-jährige Virginia Ohlmann. Die Zehntklässlerin der Poinger Realschule schritt am 25. Januar am Poinger S-Bahnhof bei einer Schlägerei zwischen zwei Männern ein, verständigte die Polizei, verfolgte den Täter, der mehrmals mit der Faust ins Gesicht des Opfers geschlagen hatte, und konnte so der Polizei helfen, ihn ausfindig zu machen. Andere, erwachsene Passanten am Bahnsteig, hatten der Schlägerei lediglich zugeschaut.

Einmal im Jahr ehrt die Dominik-Brunner-Stiftung bei einem Heimspiel des FC Bayern München in der Allianz Arena Menschen, die Zivilcourage gezeigt haben. Gut möglich, dass beim nächsten Mal Virginia Ohlmann zusammen mit anderen vor rund 75.000 Zuschauern im Stadion geehrt wird. Uli Hoeneß und Peter Dreier nickten zustimmend, als Realschuldirektorin Sylvie Schnaubelt vorschlug, die Schülerin als Vorbild auszuzeichnen.

Poing: Realschülerin könnte in Allianz-Arena ausgezeichnet werden

Die Dominik-Brunner-Stiftung ist nach Dominik Brunner benannt, der 2009 am Münchner S-Bahnhof Solln in eine Auseinandersetzung mit einer Gruppe junger Männer geriet, die zuvor mehrere Jugendliche bedroht hatten. Brunner wurde schwer verletzt und starb später im Krankenhaus an einem Herzstillstand. „Dominik Brunner steht als Synonym für Zivilcourage“, sagte der Fördervereinsvorsitzende Peter Dreier gestern bei der Pressekonferenz in der Dominik-Brunner-Realschule Poing.

