Umbau im Rathaus Poing: Gähnende Leere, wo einst das Bürgermeisterbüro war

Von: Armin Rösl

Blick ins Erdgeschoss, wo einst unter anderem Bürgermeisterbüro und Pforte war. © Ludwig Lang

Das Rathaus Poing wird seit einiger Zeit saniert und umgebaut. Aktuell ist das Erdgeschoss an der Reihe, wo einst das Bürgermeisterbüro war. Hier wird unter anderem das Bürgerbüro neue Räume bekommen.

Poing – Wo einst unter anderem die Pforte, das Bürgermeisterbüro und das Vorzimmer waren, herrscht derzeit gähnende Leere. Der linke Teil des Erdgeschosses im Rathaus Poing wird komplett umgebaut. Dies erfolgt im Rahmen der Sanierung des ganzen Gebäudes an der Rathausstraße. Bis zum Abschluss der Arbeiten, laut Bürgermeister Thomas Stark voraussichtlich im Herbst, erfolgt die Anmeldung zum Rathaus über die provisorische Pforte im Container gegenüber; der Zugang zum Rathaus über den Seiteneingang bei der Grundschule.

Poing: Sanierung dauert bis Herbst

Im Erdgeschoss werden in den nächsten Wochen und Monaten neue Räumlichkeiten für Bürgerbüro, Standes- und Sozialamt hergerichtet, inklusive baulich barrierefreiem Zugang und Umsetzung der datenschutzrechtlichen Belange, informiert Bürgermeister Stark. Außerdem werden Beleuchtung, Heizungsanlage, Elektro-/Datenverkabelung und die Eingangsfassade erneuert. Des Weiteren werden der Brandschutz ertüchtigt, die Pforte umgebaut und die Schließanlage erweitert.

Das auf der (vom Haupteingang aus gesehen) rechten Seite untergebrachte Bürgerbüro ist von den aktuellen Arbeiten nicht betroffen. Es wird nach deren Abschluss in den linken Trakt umziehen, so Stark. Im nächsten Bauabschnitt werde dann das Ordnungsamt in die Räumlichkeiten des jetzigen Bürgerbüros umziehen.



Der Bürgermeister selbst ist bereits seit September 2021 an anderer Stelle: Thomas Starks Büro mit Vorzimmer befindet sich seitdem im zweiten Obergeschoss.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg.