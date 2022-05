Umbau Westring in Poing: Auf beiden Seiten ein neuer Fahrradweg

Von: Armin Rösl

Der Westring erhält auf der Südseite (li.) einen neuen Geh- und Radweg, auf der Nordseite nur einen Radweg. © Johannes Dziemballa

Der Westring in Poing wird auf beiden Seiten einen neuen Radweg erhalten. Außerdem auf einer Seite zusätzlich einen Gehweg. Der Umbau wird demnächst Anliegern vorgestellt.

Poing – Mit dem Wachstum der Gemeinde Poing im Norden erhöht sich der Verkehr auf den dortigen Straßen. Ein Nadelöhr ist der Westring, Die Straße, die südlich entlang der Kleingartenanlage führt und auf deren anderer Seite Wohnbebauung grenzt, wird umgestaltet. Zur Wahl standen bislang zwei Varianten, der Bauausschuss des Gemeinderates Poing hat sich in seiner Sitzung am Dienstagabend für eine der beiden entschieden: auf der Südseite des Westrings (wo die Häuser stehen) wird ein von der Straße getrennter Geh- und Radweg hergestellt. Der bestehende Gehweg wird hierfür weiter nach Norden und somit weg von schlecht einsehbaren Grundstückseinfahrten gerutscht. Auf der Südseite werden zudem einige Längsparkplätze geschaffen. Auf der Nordseite (entlang der Kleingartenanlage) wird ein Radweg errichtet. Die dortigen Büsche und Bäume müssen weg, stattdessen wird ein knapp zweieinhalb Meter breiter Grünstreifen zwischen Radweg und Kleingärten angelegt.



Poing: Bauausschuss entscheidet sich für eine Variante

Bei der anderen, vom Bauausschuss jetzt nicht mehr weiter verfolgten Variante ist auf der Nordseite des Westrings ein Geh- und Radweg eingezeichnet, was zur Folge hätte, dass der Grünstreifen zur Kleingartenanlage lediglich etwa einen halben Meter breit ist.

Mit der vom Bauausschuss am Dienstag beschlossenen Variante wird die Gemeindeverwaltung in eine Anliegerversammlung gehen und den Anwohnern des Westrings die Details vorstellen. Dazu gehört auch der neue Kreisverkehr, der am Übergang zur Plieninger Straße errichtet wird. Außerdem wird erläutert, an welchen Stellen Bushaltestellen eingerichtet werden bzw. bleiben.



Westring Poing: Tempo 30 soll bleiben

Schon bei einer Bauausschusssitzung im Herbst 2021 hatten sowohl Bürgermeister Thomas Stark als auch die Mitglieder betont, dass sie für eine durchgängige Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 km/h auf dem Westring plädieren. So, wie es schon jetzt der Fall ist. Allerdings haben hier das letzte Wort die übergeordneten Behörden wie die Polizeiinspektion Poing. Die spricht sich für das innerorts allgemeingültige Tempo 50 aus, um den Westring an die nachfolgende Bergfeldstraße anzupassen. Eine Diskussion, die noch nicht zu Ende ist – mit offenem Ausgang.



Verkehr wird sich verdoppeln

Bürgermeister Thomas Stark wies in der jetzigen Ausschusssitzung darauf hin, dass noch eine schallschutztechnische Untersuchung durchgeführt werde – Ziel sei es, die Lärmbelastung für die Anwohner so erträglich wie möglich zu machen. Nach der Anliegerversammlung wird der Gemeinderat endgültig über die Ausbau-Variante des Westrings entscheiden.



Laut Verkehrsgutachten wird sich der Verkehr wegen der beiden Neubaugebiete W7 (inklusive Gymnasium) und W8 auf der Bergfeldstraße und dem Westring in etwa verdoppeln, auf (je nach Streckenabschnitt) 7200 bis 9400 Fahrzeuge pro 24 Stunden.

