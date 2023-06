Umbau Westring in Poing: Wall und Wertstoffinseln jetzt weg

Von: Armin Rösl

Der Erdwall am Ende des Bergfeldparks wurde am Montag abgetragen. © Armin Rösl

Die Umbauarbeiten am Poinger Westring gehen weiter. Am Montag wurde der Erdwall am Bergfeldpark abgetragen. Außerdem gibt es nun keine Wertstoffinseln mehr.

Poing – Mit dem Start der Erdarbeiten für den Bau eines neuen Radwegs sind die beiden Wertstoffinseln an der Nordseite des Poinger Westrings aufgelöst worden. Als Ersatz steht der neue Containerstandort an der Bergfeldstraße (wo einst der ARGE-Bauleitungscontainer stand) zur Verfügung, teilt die Gemeindeverwaltung mit.

Die Oberschicht auf der Nordseite, entlang der Kleingartenanlage, ist mittlerweile komplett abgetragen. Am gestrigen Montag haben die Erdarbeiten an der Südseite begonnen. Hier wird ein Geh- und Radweg neu gebaut. Außerdem werden im Zuge der Neugestaltung zwei barrierefreie Bushaltestellen errichtet.



Im ersten Schritt auf der Südseite ist gestern der Wall am Ende des Bergfeldparks, am Übergang zum Feldweg Richtung Pliening, abgetragen worden. Nachdem die vorgeschriebenen Untersuchungen von Archäologie und auf Kampfmittel im Boden auf beiden Seiten abgeschlossen sind, beginnen die eigentlichen Umbaumaßnahmen. Für den Umbau wurden im Februar alle Bäume entlang des Westrings gerodet.

