Poing: Kostenloser Lastenradverleih häufig genutzt

Umsteigen wird belohnt: Poing fördert Kauf von Lastenfahrrädern und Mini-PV-Anlagen

Von: Armin Rösl

Teilen

Poing bezuschusst Bürgern den privaten Kauf von Lastenrädern. (Symbolbild) © Sina Schuldt/dpa/Symbolbild

Je nach Anschaffungskosten zahlt die Gemeinde Poing ihren Bürgern bis zu 250, 500 oder 1000 Euro für den Kauf einer Mini-Photovoltaikanlage, eines Lastenfahrrads oder Lastenpedelecs.

Poing – Die Gemeinde Poing fördert ab dem 1. Februar den privaten Kauf von Lastenfahrrädern und Lastenpedelecs sowie von Mini-Photovoltaikanlagen („Balkonkraftwerke“). Das hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am Donnerstagabend beschlossen. Ebenso die hierfür von der Verwaltung verfasste Förderrichtlinie. Sowohl bei Lastenrädern/-pedelecs also auch bei Mini-PV-Anlagen finanziert die Gemeinde maximal 25 Prozent der Anschaffungskosten – bis zu den Maximalbeträgen 500 Euro für Lastenfahrräder, 1000 für Lastenpedelecs und 250 Euro für Mini-PV-Anlagen. Förderanträge können im Rathaus gestellt werden.

Poing: Höchstbeträge 250, 500 und 1000 Euro

Antragsberechtigt sind Privathaushalte in der Gemeinde Poing. Sie müssen nachweisen, dass die Mini-PV-Anlagen tatsächlich am Balkon bzw. Haus/Wohnung oder an der Garage installiert sind und für den privaten Eigenverbrauch genutzt werden. Je Haushalt wird eine Anschaffung gefördert.



Die finanzielle Unterstützung ist laut Richtlinie eine freiwillige Leistung der Gemeinde, ein Rechtsanspruch besteht nicht. Fürs Haushaltsjahr 2023 hat die Verwaltung für die Förderung von Lastenrädern insgesamt 20.000 Euro veranschlagt, für Mini-PV-Anlagen 10.000 Euro.

Jede nicht mit einem Auto gefahrene Fahrt ist eine gute Fahrt.

Laut Bürgermeister Thomas Stark (parteifrei) soll mit der Förderung für Bürgerinnen und Bürger ein Anreiz geschaffen werden, die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien zu fördern und, im Falle der Lastenräder, innerörtlich vermehrt aufs Fahrrad umzusteigen. Beispielsweise fürs Einkaufen. Gemeinderätin Christina Landgraf (Bündnis90/Die Grünen) formulierte es so: „Jede nicht mit einem Auto gefahrene Fahrt ist eine gute Fahrt.“

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.)



In der Diskussion zur Förderrichtlinie sprachen sich alle Fraktionen für die Unterstützung beim Kauf von Mini-PV-Anlagen aus. Bei den Lastenrädern stimmten die beiden FDP-Gemeinderäte Wolfgang Spieth und Marc Salih dagegen. Spieth meinte, dass diese Förderung den Pkw-Verkehr „nicht signifikant verändern“ werde. Es gebe generell wenig Nachfrage nach Lastenfahrrädern, „warum will man einen Bedarf wecken, der gar nicht da ist?“, fragte er.



Poing: Kostenloser Lastenradverleih häufig genutzt

Bürgermeister Stark sowie Sprecher aller anderen Fraktionen widersprachen: Ziel des Förderangebots sei, den Fahrradverkehr zu erhöhen. Und die Motivation, sich ein Lastenfahrrad zu kaufen. „Damit der Zweitwagen für innerörtliche Fahrten weniger oder gar nicht mehr genutzt wird“, so Stark. In diesem Zusammenhang berichtete er, dass das E-Lastenfahrrad, welches die Gemeinde kostenlos an Bürger verleiht, häufig angefragt und gebucht werde. Insbesondere an Wochenenden.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg.