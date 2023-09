Unbekannte beschädigen zweimal Eingangstüre von Supermarkt in Poing

Von: Armin Rösl

Teilen

Die Poinger Polizei ist auf der Suche nach den Tätern, die die Eingangstüre vom Lidl in Poing zweimal massiv beschädigt haben (Symbolbild). © Maximilian Koch/Imago

Mit massiver Gewalt haben bislang unbekannte Täter zweimal die Eingangstüre des Lidl-Marktes an der Gruber Straße in Poing beschädigt. Dies geschah binnen weniger Tage.

Poing - Bislang unbekannte Täter haben binnen weniger Tage nachts zweimal die Eingangstüre des Lidl-Marktes an der Gruber Straße in Poing massiv beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, wurde in der Nacht von Sonntag auf Montag (4./5. September) sowie in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag die Eingangstüre mit Gewalt aufgezogen – beide Male wurde die Verschlussstange aus der Verankerung gerissen und zerstört. Nach dem ersten Vorfall wurde eine neue Stange eingesetzt, die beim zweiten Mal kaputtgemacht wurde.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.)

In beiden Fällen ist laut Polizei ein Schaden von schätzungsweise jeweils 250 Euro entstanden. Auf der Suche nach den Tätern bittet die Polizeiinspektion Poing um sachdienliche Hinweise, unter Telefon (08121) 9917-0. Sie ermittelt aufgrund des Verdachts der Sachbeschädigung und des Hausfriedensbruchs.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg.