Unbekannter beschmiert Wände von Unterführungen in Poing - Gemeinde setzt Belohnung aus

Von: Armin Rösl

In Poing sind Wände von Bahnunterführungen sowie am Bauhof beschmiert worden. Meist mit dem gleichen Schriftzug. Für Hinweise zum Täter hat die Gemeinde eine Belohnung ausgesetzt.

Poing – Ein bislang unbekannter Täter hat Wände der Geh- und Radunterführung am S-Bahnhof Poing beschmiert sowie am Endbachweg und am Bauhof. Es dürfte sich um ein- und dieselbe Person handeln, da an mehreren Stellen die Buchstaben „JxJ“ aufgemalt worden sind.



Poing: Unbekannter beschmiert Wände mit „JxJ“

Des Weiteren sind an anderer Stelle der Unterführung die Zahlen „187“ gesprüht worden. Ein völlig anderer Schriftzug prangt außerdem an der Betonwand der Autounterführung Plieninger Straße, teilt die Gemeindeverwaltung mit. Sie schätzt den durch die Schmierereien angerichteten Gesamtschaden (entspricht Kosten für Reinigung) auf etwa 1800 Euro.

Das Rathaus teilt mit, dass es sich bei allen Taten nicht um Street-Art handle, sondern um Sachbeschädigung. Die verschiedenen Motive seien auf insgesamt 30 Quadratmetern gesprüht worden.



Hinweise an den Bauhof oder die Polizei

Für sachdienliche Hinweise, die zur Ermittlung des Täters führen, setzt die Gemeinde Poing eigenen Angaben zufolge eine Belohnung von bis zu 200 Euro aus. Hinweise entgegennehmen der Baubetriebshof, unter Telefon (08121) 22391-0, sowie die Polizeiinspektion Poing, Tel. (08121) 9917-0.

