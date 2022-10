Bleibt das Gymnasium Poing auf der Warteliste?

Unendliche Geschichte: Kostenschätzung für Gymnasium Poing jetzt bei über 110 Millionen Euro

Von: Armin Rösl

Auf der Bautafel für das Neubaugebiet Lerchenwinkel ist das Gymnasium schon eingezeichnet. © Privat

Ob es noch was wird mit dem Neubau des Gymnasiums Poing? Jetzt wurde eine Machbarkeitsstudie vorgestellt mit neuer Kostenschätzung. Eine wegweisende Entscheidung fällt am 24. Oktober.

Poing – Als der Kreistag und der Landkreis Ebersberg im Jahr 2017 den „Masterplan Schulen“ aufstellten, hieß es, dass das neue Gymnasium in Poing (welches das fünfte im Landkreis wäre) zum Schuljahr 2024/25 in Betrieb gehen sollte. Und: Dass der Neubau etwa 59,5 Millionen Euro brutto kosten würde. Zweimal: Pustekuchen. Die Kosten haben sich laut aktueller Schätzung des Landratsamtes mittlerweile fast verdoppelt, auf 110,25 Millionen Euro. In Worten: einhundertmillionenzweihundertfünzigtausend Euro. Diesen Betrag nannte das Landratsamt nun in der Sitzung des Ausschusses für Liegenschaften, Schulbauten und Vergaben (LSV) des Kreistags.

Neue Kostenschätzung: 110,25 Millionen Euro

In der Summe inbegriffen seien jeweils 30 Prozent Risikoreserve beim Schulgebäude (Gesamtbetrag: 90,8 Millionen Euro) und bei der Tiefgarage für 100 Stellplätze (6 Millionen Euro) sowie 20 Prozent bei der Dreifachsporthalle (12,45 Millionen Euro). Die Gesamtsumme vollenden drei Millionen Euro für EDV und Medienausstattung. Und dann sind da noch die jährlichen Betriebskosten (Bewirtschaftung, Instandhaltung, Personal). Hierzu heißt es in der Stellungnahme des Landratsamtes: „Man kann derzeit davon ausgehen, dass (...) ein Betrag von mindestens 1,5 Millionen Euro pro Jahr anfallen wird.“

Betriebskosten werden auf 1,5 Millionen Euro pro Jahr geschätzt

Aus Kostengründen hat der Kreistag den Neubau (ebenso wie das geplante Berufsschulzentrum in Grafing) auf eine Warteliste geschoben. Über die werde in der Kreistagssitzung am 24. Oktober beraten und entschieden, kündigte Landrat Robert Niedergesäß (CSU) in der LSV-Sitzung am Mittwoch an.



Dort präsentierte Katrin Kratzenberg, Geschäftsführerin des Architektenbüros karlundp aus München, die vom Landkreis beauftragte Machbarkeitsstudie. Die brachte wenig Überraschendes zutage: Auf dem freien, 35 000 Quadratmeter großen Grundstück in Poings Neubaugebiet Lerchenwinkel wäre der Bau eines Gymnasiums für rund 1000 Schüler, einer Dreifachsporthalle und Freisportanlage sowie einer Tiefgarage mit 100 Stellplätzen machbar. Kratzenberg präsentierte drei verschiedene Varianten mit zwei bis vier Baukörpern und deren jeweilige Anordnung auf dem Grundstück.

Bleibt das Gymnasium Poing auf der Warteliste?

Ende Oktober 2021 hatte der Kreistag beschlossen, für vorbereitende Maßnahmen wie Vorplanung und Machbarkeitsstudie für das Gymnasium bis zu 1,35 Millionen Euro aus Haushaltsresten zu genehmigen. Die Studie ist nun präsentiert, dazu die aktuelle Kostenschätzung inklusive möglicher staatlicher Fördermittel: Laut Landratsamt könnten dies in etwa 20 bis 30 Millionen Euro sein.



Wegweisende Entscheidung am 24. Oktober im Kreistag

Alles schön und gut, die eigentliche Entscheidung, die der Kreistag seit 2018 schuldig ist (in diesem Jahr haben sowohl das Kultus- als auch das Finanzministerium die Zustimmung für das Gymnasium Poing gegeben), ist auch im LSV-Ausschuss nicht gefallen: Wird das Gymnasium zeitnah gebaut, oder bleibt das Großprojekt auf der Warteliste (vermutlich bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag)? Der 24. Oktober wird zeigen, ob die unendliche Geschichte ein baldiges Ende findet – oder unendlich weitergeht.

