Unterstützung zuhause: 150 Interessierte bei Auftaktveranstaltung für Nachbarschaftshilfe Poing

Von: Armin Rösl

Voll war die Aula der Grundschule Karl-Sittler-Straße bei der Auftaktveranstaltung. © Armin Rösl

Groß ist das Interesse in Poing an einer Nachbarschaftshilfe. Zur Auftaktveranstaltung zur Gründung eines neuen Vereins kamen gut 150 Besucher. Mitte des Jahres soll der Betrieb starten.

Poing – In der Früh kommt jemand, um Medikamente zu verabreichen, beispielsweise eine Insulinspritze setzen. Danach jemand, der Frühstück zubereitet und Zeit hat zum Ratschen. Mittags wird ein warmes Menü aus der Küche des Feinkostunternehmens Käfer geliefert. Am Nachmittag putzt eine andere Kraft die Wohnung, alternativ ist jemand da, der Einkäufe erledigt oder anderweitig Zeit verbringt mit dem Menschen. Abends schaut noch mal jemand vorbei für die Medikamentengabe.



Poing: Nichts mehr zu tun mit ehemaliger Nachbarschaftshilfe

Dieses Beispiel, wie ein Tag mit der Nachbarschaftshilfe (NBH) Poing verlaufen könnte, nannte Marion Reger am Donnerstagabend in der Aula der Grundschule Karl-Sittler-Straße. Sie leitet den Pflegedienstebereich der Nachbarschaftshilfe (NBH) Vaterstetten, die als gemeinnütziger Verein in den Gemeinden Vaterstetten, Zorneding und Grasbrunn tätig ist. Mit hauptamtlichem Geschäftsführer, circa 60 festangestellten Beschäftigten, über 300 Helferinnen und Helfern sowie mehr als 2700 Mitgliedern. So steht es auf der Internetseite der NBH Vaterstetten, die eigenen Angaben zufolge „zu den größten sozialen Einrichtungen (Nachbarschaftshilfen) in Oberbayern gehört“.



Professionelle Angebote mit geschulten Mitarbeitern

Nun soll in Poing das gleiche Angebot installiert werden, ebenfalls als eigenständiger Verein. Koordiniert von der NBH Vaterstetten, dessen ehrenamtlicher Vorsitzender Zornedings Altbürgermeister Franz Pfluger ist.



Etwa 150 Interessierte waren am Donnerstagabend in die Schulaula gekommen, um sich über die NBH zu informieren. Dabei wurde der einen und dem anderen klar, dass diese NBH nicht mehr viel mit jener zu tun hat, die es früher in Poing gab: ein rein ehrenamtliches Angebot, kostenfrei für alle Beteiligten. Dieses im Jahr 2017 wurde mangels Ehrenamtlicher eingestellt.



Kontakt zur neuen Nachbarschaftshilfe Interessenten, die sich über die Angebote sowie über Beschäftigungsmöglichkeiten der künftigen NBH Poing informieren möchten, können bis zur Gründung des Vereins die Geschäftsstelle der NBH Vaterstetten kontaktieren, unter Telefon (08091) 5004882, oder per E-Mail an info@deine-nbh-poing.de. Weitere Infos im Internet auf www.deine-nbh-poing.de.

Geschäftsführer Oliver Westphalen erläuterte das Konzept der NBH Vaterstetten, das für Poing übernommen werden soll. „Betreuung von Mensch zu Mensch“, „professionelle und kompetente Dienstleistung“, „Unterstützung von Bedürftigen und Angehörigen“ waren Schlagwörter. Ziel sei es, so lange wie möglich ein Leben zuhause zu ermöglichen. Alle Mitarbeiter würden professionell geschult.

In den vergangenen Monaten habe die Leitung der NBH Vaterstetten mit dem Team Seniorenarbeit der Gemeinde Poing besprochen, welcher Bedarf an Hilfe in der Gemeinde vorhanden ist. Der, so Poings Seniorenbeauftragter Volker Sterker, sei sehr groß.



Verschiedene Angebote für Poing

Westphalen zählte auf, welche Angebote die NBH Poing haben werde: ambulante Pflege zuhause (zum Beispiel Medikamentengabe; auch bietet die NBH Krankenpflegekurse für Angehörige an); hauswirtschaftliche Hilfe; betreutes Wohnen zuhause (Frühstück herrichten, Einkäufe erledigen, gemeinsame Zeit verbringen); mobiler Mittagstisch.

Auch auf die Möglichkeiten der Beschäftigung ging der Geschäftsführer ein: Minijob (plus Ehrenamtspauschale) oder sozialversicherungspflichtige Beschäftigung, beispielsweise in Teilzeit. Wer möchte, könne auch ehrenamtlich helfen und seinen Verdienst an die NBH spenden für jene Menschen, die keinen Pflegegrad haben und dementsprechend keine finanzielle Unterstützung durch die Pflegekasse. Die Dienste der NBH werden über Pflege- und Krankenkassen abgerechnet, erläuterte Westphalen.



Vereinzelt Kritik bei Infoveranstaltung

Hier gab es in der Infoveranstaltung vereinzelt Kritik: Der Name „Nachbarschaftshilfe“ sei irreführend, weil man damit ein rein ehrenamtliches Engagement verbinde. Bürgermeister Thomas Stark entgegnete, dass die Gemeinde seit Jahren versuche, „etwas Ehrenamtliches auf die Beine zu stellen“. Trotz vieler Bemühungen sei dies nicht gelungen. NBH-Geschäftsführer Oliver Westphalen sagte dazu, dass es nicht um kurze, spontane Hilfen gehe wie „Kannst Du mir eine Milch mitbringen?“, sondern um regelmäßige Unterstützung. Auch Maria Boge-Diecker, stellvertretende Vorsitzende des Poinger VdK, meldete sich zu Wort: „Die Nachbarschaftshilfe ist aus dem Ehrenamt entstanden. Mittlerweile aber gibt es Lücken.“ Weil es eben an Ehrenamtlichen mangele.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.)



Auf Nachfrage von Bürgermeister Stark an die Verantwortlichen der NBH, wie hoch die Kosten für einzelnen Dienstleistungen sind, konnten Geschäftsführer Oliver Westphalen und Pflegedienstleiterin Marion Reger keine konkreten Antworten geben. Die Gebühren müssten erst noch berechnet werden, würden sich aber nach den Vorgaben der Pflege- bzw. Krankenkassen richten.



Poing: Nachbarschaftshilfe soll Mitte 2023 starten

Die NBH Poing, die sich in den nächsten Wochen gründen und die voraussichtlich Mitte des Jahres ihren Betrieb aufnehmen soll, decke den Bedarf und die Anfragen vieler Seniorinnen und Senioren in Poing, sagten Bürgermeister Thomas Stark und Seniorenbeauftragte Volker Sterker. Sie sei ein weiterer Mosaikstein im Seniorenkonzept der Gemeinde und, wie Geschäftsführer Oliver Westphalen betonte, keine Konkurenz zum örtlichen Tagespflegedienstanbieter und zum Pflegestern.

