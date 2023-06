Unverpackt-Laden Poing kämpft ums Überleben: Hoffen auf 15.000 Euro monatlich durch Solidaritätsaktion

Die Zukunft des Unverpackt-Ladens in Poing ist ungewiss.

Einkaufsabo vorgestellt

Von Armin Rösl schließen

Die Zukunft des vor einem Jahr eröffneten Unverpackt-Ladens mit Café „bunte bOHNE“ ist ungewiss. Die Initiatoren hoffen, dass eine Solidaritätsaktion das Überleben sichert.

Poing – Maria Lindner und Veronika Molin formulieren das Ziel ganz klar: bis zum 21. Juli sollen Einkaufsabos im Wert von mindestens 15.000 Euro abgeschlossen sein. Nur dann könne der Unverpackt-Laden mit Café „bunte bOHNE“ wie bisher fortgeführt werden. Falls nicht, sei die Zukunft des vor einem Jahr eröffneten Ladens ungewiss: „Öffnungszeiten würden dann drastisch verkürzt, das Sortiment stark verkleinert, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entlassen und im schlimmsten Fall müsste die bunte bOHNE schließen.“

Um dies zu vermeiden, hoffen die Initiatoren und ehrenamtlichen Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder der Genossenschaft Poing Unverpackt, dass das bei einem Infoabend am Mittwoch in der „bunten bOHNE“ vorgestellte solidarische Einkaufsabo genügend Interessenten und Mitmacher findet. Das Konzept: Man schließt ein Abo mit einer Mindestlaufzeit von zwölf Monaten ab und erhält eine Kundenkarte. Mit der kann man jederzeit im Laden einkaufen bzw. im Café konsumieren, das Geld wird vom Guthaben abgebucht. Der monatliche Betrag, der als Einkaufsabo gezahlt wird, ist prinzipiell frei wählbar, so Lindner und Molin. Minimum aber sollten es 50 Euro pro Monat sein. „Unser Ziel ist es, mindestens 15.000 Euro monatlich durch die Abos einzunehmen.“

Poing: Laden und Café braucht Planungssicherheit

Damit würde Planungssicherheit und Liquidität für die „bunte bOHNE“ gewährleistet sein. Mitarbeiter, Miete, Versicherungen könnten bezahlt und natürlich Ware gekauft werden. Produkte wären verlässlich vorrätig und die „bunte bOHNE“ könne dauerhaft bestehen.



Wie berichtet, hatte der Vorstand vor Kurzem in der Generalversammlung der Genossenschaft die Alarmglocken läuten lassen: „Mit den jetzigen Umsätzen können wir nicht überleben und müssen schließen“, hieß es und steht seitdem auf der Internetseite www.poing-unverpackt.de. Dort werden in Kürze auch alle Infos zum solidarischen Einkaufsabo zu finden sein, kündigt der Vorstand an.

Seit Generalversammlung läuten die Alarmglocken

Wer daran Interesse hat, kann sich auch direkt im Laden informieren; Öffnungszeiten: Montag, Dienstag und Donnerstag von 10 bis 18 Uhr, Mittwoch von 10 bis 15 Uhr, Freitag von 9 bis 18 Uhr und Samstag von 10 bis 17 Uhr. Oder eine E-Mail schreiben: info@poing-unverpackt.de.

Laut Vorstand zählt die Genossenschaft, die Laden und Café trägt, 220 Mitglieder – allerdings würden nur etwa 40 Prozent davon tatsächlich in der „bunten bOHNE“ einkaufen. Die 3. Vorstandsvorsitzende Annika Krätschmer rechnet vor: „Wenn jedes Genossenschaftsmitglied in der Woche für 25 Euro bei uns einkaufen würde, wären die Unkosten schon gedeckt.“



Beim Infoabend am Mittwoch wiesen Maria Lindner und Veronika Molin darauf hin, dass die Einkaufsabos nicht nur von Genossenschaftsmitgliedern abgeschlossen werden können, sondern von allen Bürgerinnen und Bürgern sowie Interessierten. Außerdem, so die Vorstands- und die Aufsichtsratsvorsitzende weiter, trage weiterhin jeder Einkauf und jeder Konsum im Café – egal ob mit Einkaufsabo oder ohne – zum Fortbestehen der „bunten bOHNE“ bei.



Nach dem Infoabend, an dem rund 60 Personen teilgenommen hatten, haben sechs gleich ein Abo abgeschlossen über 50 bis 200 Euro, berichtet Maria Lindner.

