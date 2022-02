Vandalen verwüsten Krautgärten am Poinger Bergfeldsee

Von: Armin Rösl

Eingeschlagene Scheiben und vieles mehr: Auf den Krautgärten am Poinger Bergfeldsee haben Vandalen gewütet. © Armin Rösl

Zahlreiche Parzellen der Krautgärten am Bergfeldsee in Poing sind verwüstet. Wie die Polizei meldet, haben dort Vandalen ihr Unwesen getrieben.

Poing - Auf den im vergangenen Jahr neu eingerichteten „Seegärten“ am Poinger Bergfeldsee haben in den vergangenen Tagen Vandalen gewütet. Wie die Polizei meldet, wurden mehrere Parzellen verwüstet, ein Gartenhaus kaputt gemacht (Foto) sowie Lagerbehälter, Regen- und Komposttonnen beschädigt. Der Tatzeitraum lässt sich laut Polizei nur grob eingrenzen, vermutlich geschahen die Sachbeschädigungen in der Zeit von 5. bis 13. Februar.

Wer sachdienliche Hinweise hierzu geben kann, meldet sich bei der Polizeiinspektion Poing, Telefon (08121) 9917-0. Sollten weitere Pächter auf ihren Grundstücken Schäden vorfinden, mögen sie diese bitte auch der Polizei melden, heißt es im Pressebericht der Polizeiinspektion Poing.

